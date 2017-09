Microsoft brengt app add-ins naar Outlook voor Android

Apps & Software

Microsoft heeft het plannen van taken, maken van notities en antwoorden op e-mails in Android eenvoudiger gemaakt. Dat is althans de bedoeling. Gebruikers van Android met een Outlook.com- en commerciële Office 365-account kunnen voortaan bijvoorbeeld eenvoudig reageren met grappige gifjes. Add-ins van third party-apps komen namelijk naar het mobiele besturingssysteem van Google.

Dat laat Microsoft weten in een blogbericht. In de praktijk betekent het dat functionaliteiten van Evernote, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Translator, Numble, OnePlaceMail, Outlook Customer Manager (later beschikbaar), Smartsheet en Trello te gebruiken zijn binnen de e-maildienst. Ook add-ins van Wrike, JIRA, MeisterTask, Gfycat en MojiLala zullen beschikbaar zijn voor Outlook-gebruikers van de webversie, Windows, Mac, iOS en Android.

Toevoeging

Om een add-in te activeren dien je naar het instellingen-menu te gaan. Vanuit daar kun je de optie Add-ins selecteren en op het plus-tekentje klikken voor de applicatie die je toe wil voegen. Dit maakt het werken binnen de maildienst makkelijker omdat je voortaan niet meer Outlook hoeft te verlaten als je bepaalde taken wilt uitvoeren.

Wrike JIRA en Meistertask zijn diensten gemaakt voor teams en laten je reageren op werk e-mails terwijl je onderweg bent. Dat kan ook handig zijn voor mensen die tijdens de vakantie hun e-mail bijhouden. Gfycat en MojiLala maken jouw reacties een stuk vrolijker door het toevoegen van sticker en gifjes. Deze vijf app add-ins zijn dus voortaan ook beschikbaar voor iOS, Windows, Mac en de webversie.

Belofte

Op het moment van schrijven zien we de functionaliteit nog niet in onze eigen Outlook-app staan. In het bericht roept Microsoft ontwikkelaars tevens op om add-ins voor de maildienst te maken. Daarvoor verwijst het techbedrijf ontwikkelaars naar het Outlook Dev Center. Het bedrijf belooft tevens toegang tot all de add-ins indien je een Outlook-account gebruikt met de Gmail-app voor iOS of Android. Die ondersteuning zal in de nabije toekomst volgen.

Begin augustus werd bekend dat Microsoft een bètaprogramma lanceerde voor Outlook.com. Toen schreven we dat er meerdere functies zouden lanceren binnen dat programma. Het mailprogramma is de afgelopen tijd dus volop in ontwikkeling.