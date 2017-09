Nieuwe details: naam, processor en camera nieuwe iPhones onthuld

Mobile

Morgenavond presenteert Apple drie smartphones. Daarover zijn weer allerhande nieuwe details gelekt, dus is het nu eigenlijk even de vraag in hoeverre het bedrijf nog met echte nieuwe onthullingen komt. Veel maakt dat ook niet uit: we zijn gewend om veel te weten over de nieuw te komen iPhones.

Het laatste nieuws dat we hebben, zijn de namen. Die werden ontdekt door ontwikkelaar Steve Troughton Smith, die de afgelopen weken veel meer details naar buiten bracht. Volgens hem noemt Apple de telefoons de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X. De iPhone 8 en 8 Plus zijn in feite de iPhone 7S en 7S Plus waar we geruchten over hoorden en onder de noemer iPhone X mogen we de geruchten over de iPhone 8 plaatsen.

Werkgeheugen en processor

De iPhone 8 krijgt maar twee gigabyte aan werkgeheugen. De iPhone 8 Plus en de iPhone X zullen allebei voorzien worden van 3 gigabyte. Ter vergelijking: de iPhone 7 had ook al 2 gigabyte aan werkgeheugen en de iPhone 7 Plus was voorzien van 3 gigabyte. Op dit gebied zullen de telefoons dus nauwelijks verschillen van hun voorgangers.

Volgens Troughton Smith krijgt de iPhone X een A11 Fusion chip, de nieuwe processor van Apple. Die zou voorzien worden van zes kernen, waaronder vier voor high performance en twee die efficiënt met het batterijvermogen omgaan. Ter vergelijking: de iPhone 7 heeft een A10 Fusion processor, die twee high performance en twee high efficiency kernen heeft. De nieuwe telefoons van Apple worden dus de krachtigste die het bedrijf tot nu toe gemaakt heeft.

Camera en gezichtsherkenning

Meer verschil zien we bij de gebruikte camera’s. Volgens de ontwikkelaar zal de iPhone X een 12-megapixelsensor aan de achterkant krijgen. Die ondersteunt 4K-video op 60 FPS en 1080p video op 240 FPS. Er was speculatie, dat de iPhone X aan de voorkant ook 4K zou ondersteunen, maar dat lijkt toch niet het geval te zijn.

Tot slot wist Guilherme Rambo nog uit te vogelen dat hoe de gezichtsherkenning er straks uit komt te zien. Op zijn Twitter-account plaatste hij daar een video van.