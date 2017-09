Samsung Galaxy Note 8 meest voorbestelde Note-toestel ooit in de Verenigde Staten

Mobile

Het gaat goed met de verkopen van nieuwe Samsung Galaxy Note 8 toestellen. Zoveel wil de Zuid-Koreaanse fabrikant in elk geval duidelijk maken. Niet alleen bleken er op de eerste dag alleen al 400.000 toestellen gereserveerd te zijn in Zuid-Korea, nu schrijft het bedrijf ook dat de Note 8 in de Verenigde Staten de populairste in de reeks tot nu toe is – mits je kijkt naar preorders.

Dat meldt Samsung vandaag in een persbericht. “We zijn blij een sterke reactie vanuit de consument te zien op de nieuwe Note,” aldus Tim Baxter, CEO van Samsung Eelctronics North America. “Consumenten willen tegenwoordig grotere dingen doen in hun werk en hun leven en de Note helpt dat mogelijk te maken. We hebben de Note 8 gebouwd voor mensen die verlangen naar een apparaat dat hen productief helpt te zijn en hen helpt zichzelf uit te drukken.”

De Galaxy Note 8

De Samsung Galaxy Note 8 heeft een 6,3-inch display gekregen met resolutie van 2960 bij 1440 pixels. Het gaat om een Infinity Display, dat dus voorzien is van gebogen randen. Door het ontwerp ziet het scherm er wel groot uit, maar is de smartphone niet te groot gemaakt. Net als andere toestellen in de Note-reeks, kan je ook de Note 8 gebruiken met de S Pen.

Verder is de telefoon aan de achterkant voorzien van twee camera’s, elk met een twaalf megapixel resolutie. Een van de camera’s is een telelens, de ander een groothoeklens. Beiden zijn voorzien van optische beeldstabilisatie. Wat de processor betreft heeft Samsung er nog voor gekozen om hem in Europa te voorzien van een Exynos 8895 processor. Die beschikt over 6 GB aan werkgeheugen en 64 tot maximaal 256 GB aan opslaggeheugen.

Het toestel ligt in Nederland vanaf 15 september in de winkel en kost 999 euro.