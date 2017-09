Europese ministers van financiën willen strengere belastingregels voor Amerikaanse internetreuzen

Business

Belastingontduiking is een groot probleem voor overheden, die zo miljarden aan inkomsten mislopen. Zo zijn er Amerikaanse bedrijven die een Europees hoofdkantoor hebben, maar alsnog nauwelijks belastingen afdragen. Daar gaat wat Europese ministers van financiën betreft verandering in komen.

In een gezamenlijke brief stellen zij volgens persbureau Reuters dat het tijd is dat digitale multinationals als Amazon en Google belasting gaan betalen over hun omzet, dus niet meer hun winst. Frankrijk voert het initiatief aan, maar wordt ondersteund door Duitsland, Italië en Spanje. Zij zijn gefrustreerd door de lage belastingen die grote Amerikaanse internetbedrijven betalen onder de huidige internationale regelgeving.

Verandering belastingklimaat

Problematisch is dat de bedrijven vaak alleen winstbelasting betalen en dat doen via dochterondernemingen in Europese landen waar de belastingen het laagst is, waaronder Ierland. Dat terwijl de omzet geboekt is in andere Europese landen. “We zouden niet langer moeten accepteren dat deze bedrijven zaken doen in Europa, maar minimale hoeveelheden belasting betalen,” schrijven de ministers van de vier landen.

Zij hebben de brief naar de Europese Commissie gestuurd en vragen om een oplossing. Een van de voorstellen die op tafel ligt is schijnbaar om de belastingen gelijk te stellen aan die van een lang waar de omzet daadwerkelijk geboekt is. Over Nederlandse omzet worden dan dus Nederlandse tarieven betaald.

“Die bedragen zouden moeten reflecteren wat sommige van deze bedrijven zouden moeten betalen als het aankomt op omzetbelasting,” schrijven de ministers verder. De intentie is om de kwestie op de eerstvolgende vergadering van de Europese Unie, op 15 en 16 september in Tallinn, Estland, aan hun collegaministers voor te leggen.