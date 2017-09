SPS komt met IT-MaaS, voor on-demand IT-beheer

Services

SPS laat weten dat het met een een IT-Management as a Service (MaaS) komt, waarbij IT-beheer tijdelijk volgens het cloud-model uitbesteed wordt. Organisaties krijgen zo de mogelijkheid om hun IT-beheertaken uit te besteden zonder dat daar langdurige verplichtingen en ingewikkelde contracten mee gepaard gaan.

SPS noemt dat onnodig omdat er op ieder moment op- en afgeschaald, gepauzeerd of gestopt kan worden en er een no cure no pay afspraak wordt gemaakt. Het bedrijf vergelijkt dat met het afnemen van public cloud-diensten. Organisaties kunnen zo onmiddelijk extra IT-beheercapaciteit aantrekken of snel mensen vrijmaken om te werken aan in

vatieprojecten voor hun bedrijf.

Tactisch

Volgens SPS lost het tijdelijk uitbesteden van het IT-landschap een capaciteits- of kennistekort snel op. De IT-beheerspecialist wil met zijn on-demand IT-beheer dure oplossingen besparen. Zo’n dure oplossing is bijvoorbeeld het tijdelijk aannemen van extra mensen, wat niet alleen kostbaar is maar soms ook moeizaam en langdurig. Deze manier van uitbesteden noemt SPS dan ook tactisch in plaats van strategisch.

De IT-beheerspecialist benadrukt daarbij dat zijn MaaS niet verward moet worden met het outtasken of outsourcen om strategische redenen. IT-managers zouden geen strategische beslissingen voor de lange termijn willen nemen als IT-beheerders nodig zijn voor een project van bijvoorbeeld een half jaar. Het werk snel tijdelijk overnemen is wenselijk, en dat is wat er met on-demand IT-beheer gebeurt.

Linda Verweij, COO bij SPS, geeft aan dat organisaties zich graag willen focussen op innovatie. In de praktijk worden zij echter geremd door een gebrek aan resources en de werklast voor de dagelijkse beheertaken, zo vult Verweij aan. De introductie van IT-MaaS moet de drempel om met innovatieprojecten aan de slag te gaan verlagen.

Lenovo

Afgelopen vrijdag kwam er op Techzine nog het bericht dat SPS en Lenovo samen Managed Azure Stack uitbrengen. Door deze dienst moeten organisaties een veilige en betrouwbare manier krijgen om Azure-cloudopossingen te leveren voot het eigen datacenter, dat van een hostingpartij of een combinatie ervan. De IT-beheerspecialist laat deze periode dus regelmatig van zich horen.