Twee nieuwe audionetwerkinterfaces van Shure vanaf vandaag verkrijgbaar

Networking

Shure maakt bekend dat twee audionetwerkinterfaces die het eerder dit jaar tijdens Integrated Systems Europe (ISE) in Amsterdam heeft aangekondigd, vanaf nu ook daadwerkelijk leverbaar zijn. Het gaat om de ANIUSB-MATRIX en de ANI22. Deze zijn ontwikkeld voor koppeling aan Microflex Advance en Microflex Wireless-systemen, eveneens van Shure.

De ANIUSB-MATRIX en ANI22 zijn toevoegingen op de Audio Network Interfaces (waar ANI voor staat)-lijn van Shure, waar bijvoorbeeld ook de eveneens tijdens ISE aangekondigde IntelliMix P300 toe behoort. Ze zijn beide bedoeld voor kleine tot middelgrote vergaderruimtes. Op de ANIUSB-MATRIX kun je tot 4 Dante-streams aansluiten, plus nog een analoge audiobron. Het apparaat zelf sluit je aan op een bestaand AV-systeem of een pc. Dat laatste vindt dan plaats via USB en de analoge ingangen van de computer. Je kunt dan ook via soft-codecs van bijvoorbeeld BlueJeans en Skype for Business gebruikmaken van de high-end microfoons van Shure die je erop aansluit.

Een netwerkaansluiting is aanwezig, voor beheer op afstand. Je kunt gewoon via een browser op je pc de instellingen van het apparaat aanpassen. De netwerkkabel levert ook de nodige stroom voor het apparaat. Een aparte stroomvoorziening is dus niet nodig.

ANI22

Met de ANI22 kun je tot twee analoge mic/line signalen aan een Dante-netwerk koppelen (en andersom, dus van Dante naar analoog). Hij is verkrijgbaar in twee versies, afhankelijk van de apparatuur die je al hebt staan. Je kunt hem met block-aansluitingen of met XLR-aansluitingen aanschaffen. Ook dit model heeft een netwerkaansluiting, waarover ook de stroomvoorziening gaat. Via een browser kun je eveneens de nodige instellingen wijzigen, op afstand. Volgens Shure is het apparaatje verder ook lekker compact. Het kan eenvoudig onderaan een tafel gemonteerd worden, zonder dat je daar een ophangsysteem (rack) voor nodig hebt.

We hebben bij Shure nagevraagd wat de adviesprijzen zijn van de ANI22 en de ANIUSB-MATRIX. Die zijn er eigenlijk niet echt. Deze producten zijn volgens Shure zo specifiek voor een bepaalde markt/doelgroep, dat per geval gekeken wordt naar de prijs.

Eerder dit jaar hebben we overigens al eens een uitgebreid artikel geschreven over hoe AV onderdeel van de IT-omgeving wordt. Daar zijn deze nieuwe producten van Shure ook weer een goed voorbeeld van. Als systeembeheerder kun je ook dit soort apparaten tegenwoordig op afstand beheren en bijvoorbeeld updates installeren.