Youfone lanceert vandaag flexibele tv-app

Vandaag wordt YoufoneTV gelanceerd, het OTT-televisie en video on demand platform van sim only provider Youfone. Dat platform werd in samenwerking met Huawei ontwikkeld en richt zich op jongeren, twintigers en dertigers. Het wordt een hybride model, waarbij er via een tv-ontvanger en app overal in het land naar live televisie, video on demand en andere content gekeken kan worden.

YoufoneTV werkt via internet met OTT-technologie (‘over the top’) en is beschikbaar voor alle apparaten. De beeldkwaliteit is SD, HD en op het YoufoneTV-platform (op termijn) in 4K. CEO Valentijn Rensing: “Huawei levert via zijn Cloud Video dienst de onderliggende technologie. Wij hebben bedacht hoe het eruit moest gaan zien en alle content bij elkaar gebracht en gekoppeld. We werken continu aan het verbeteren en integreren van het aanbod.”

Youfone verwacht binnen drie jaar al 160.000 klanten voor YoufoneTV te hebben, waaronder ook veel ‘traditionele’ tv-kijkers. Dat denkt het bedrijf vooral omdat regulier televisiekijken op zijn retour lijkt. Televisie kijken gaat nu al bij veel providers overal en on demand. Daar speelt Youfone met zijn nieuwe dienst op in.

Veel keuzevrijheid

Er is veel keuzevrijheid voor de kijker. Die bepaalt in grote mate zelf wat hij afneemt en heeft ook de keus om bijvoorbeeld tv zonder internet af te nemen of alleen de tv-app voor smartphone en tablet. In plaats van een standaard vastgesteld zenderpakket werkt YoufoneTV met een basispakket van 23 zenders. Klanten kunnen dat maandelijks eenvoudig uitbreiden of inkrimpen met vijf, tien of meer zenders tegelijk.

Dat aanbod van verschillende zenders bestaat onder meer uit genre-specifieke content, zoals game- en vechtsportzenders en ook wordt FOX Sports 1 Eredivisie gratis aangeboden. Zo hoopt het bedrijf zo snel mogelijk zo veel mogelijk jongere kijkers aan te kunnen trekken.

Prijzen en mogelijkheden

De komende tijd worden er ook allerhande nieuwe zenders toegevoegd en wordt de video on demand catalogus uitgebreid. Volgens Youfone moet dan bijvoorbeeld gedacht worden aan misdaadzender Lumière, die in januari aan het aanbod wordt toegevoegd. Interactieve diensten waar meestal voor moet worden betaald, zoals begin gemist, opnemen en pauzeren, zijn bij YoufoneTV gratis. YoufoneTV biedt ook de maximaal beschikbare internetsnelheid aan (100 Mbit/s) en vaste telefonie.

Het instaptarief voor de YoufoneTV app zal 9,95 euro bedragen. Voor TV thuis betaal je straks € 14,95 en € 19,95 voor Alles-in-1.