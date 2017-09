Intel verplaatst focus voor WiGig naar draadloze VR

Networking

Als je zit te wachten op het supersnelle Wireless Gigabit (WiGig, ook bekend als 802.11ad) voor in je laptops, dan hoef je niet op adapters van Intel te rekenen. Het bedrijf heeft namelijk aangekondigd dat het de levering van al zijn huidige WiGig-apparaten eind 2017 stillegt. In plaats daarvan gaat de focus op het gebruik van de technologie voor wireless virtual reality (VR).

WiGig gebruikt de 60GHz band om data te verzenden met snelheden tot 8 Gbps. Dat is in vergelijking met wat gebruikers momenteel gewend zijn extreem snel. Bij 802.11ac zijn dit soort snelheden nog bij lange na niet haalbaar. Er zit echter wel een maar aan deze supersnelle 802.11ad wifi-verbinding. De hoge frequenties van de golven kunnen niet door muren heen en bij een afstand van meer dan 9 meter zwakt het signaal sowieso al stevig af.

Vanuit dat opzicht is het niet denkbaar dat WiGig de huidige wifi-standaard zal vervangen. Er zijn overigens wel degelijk scenario’s te bedenken waarin 802.11ad erg bruikbaar is. Denk aan hotels, waarbij alle kamers voorzien worden van een 802.11ad-access point. Het signaal daarvan hoeft ook niet buiten die kamer te komen, dus de beperkte reikwijdte is dan geen probleem. De enorme bandbreedte zorgt er juist voor dat ook zaken zoals IPTV draadloos kunnen worden aangesloten.

Dat Intel de focus verlegt naar VR is verder niet zo gek, aangezien gebruikers van deze technologie vaak in een beperkte ruimte gebruikmaken van hun apparatuur. Momenteel vind je WiGig bijvoorbeeld een wireless laptop dock, ook iets voor een draadloze aansluiting over een korte afstand.

Beëindiging

Om producenten die wat met WiGig willen doen niet teleur te stellen, komt Intel met een oproep. Het bedrijf geeft zijn partners de mogelijkheid om hun orders voor 802.11ad netwerkkaarten en antennes voor 29 september te plaatsen. De laatste leveringen zullen plaatsvinden op 29 december. Normaliter neemt Intel een wat langere periode aan bij het beëindigen van een programma, wat er op kan duiden dat er weinig vraag is naar WiGig. Intel ziet door de korte periode waarschijnlijk ook geen groei aankomen.

Toch betekent het besluit van Intel niet dat wifi dezelfde snelheid zal behouden. Momenteel richt de industrie zich op de ontwikkeling van een nieuwe standaard, en wel 802.11ax. Deze technologie moet betere golflengtes realiseren. In een eerder achtergrondartikel gingen overigens in op 802.11ad wifi. 802.11ax is dus een volgende stap.