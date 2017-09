Intel kondigt mobiel testplatform voor 5G aan

Networking

De nieuwe telecommunicatiestandaard 5G zit er nu toch echt aan te komen. Dat betekent dat ontwikkelaars zich moeten voorbereiden. Intel komt daarom in december met een testplatform dat de radiotechnologie voor 5G, ook wel 5G New Radio (NR), gebruikt.

Het platform zal ontwikkeld worden aan de hand van 3GPP-standaarden. In feite is het Intel 5G Mobile Trial Platform bedoeld om de industrie een oplossing te bieden, zodat er verschillende situaties getest kunnen worden. Dit levert uiteindelijk natuurlijk innovatie binnen producten op. PCMag denkt zelfs dat dit de 5G-technologie wordt die in de iPhone van 2020 zal zitten, aangezien Apple en Intel al een grote partnerovereenkomst hebben.

Communicatie

Tijdens de aankondiging liet het chipbedrijf weten dat dit een mobiel testplatform is dat mede ontwikkeld is met 3GPP (wereldwijd initiatief voor mobiele broadband standaarden). Volgens Intel is het testplatform dan ook het resultaat van een samenwerking met infrastructuurpartners, waarmee interoperabiliteitstests (communicatie tussen apparaten) met hen mogelijk is. Dergelijke partners zijn bijvoorbeeld Ericsson en Nokia.

In het begin zal het 5G-platform 3GPP-NR ondersteuning bieden. Dat betekent 600-900 MHz, 3,3-4,2 GHz, 4,4GHz-4,9GHz, 5,1-5,9GHz, 28GHz en 39 GHz frequentiebanden. Daarnaast moet het ook een mobiele interoperabiliteitsoplossing voor end-to-end 5G veldtesten opleveren. Het grote voordeel is volgens Intel dat er niet alleen hoge snelheden tot 10 Gbps bereikt worden, maar ook dat er algoritmes ontwikkeld kunnen worden.

Het platform zal de NR-interoperabiliteit tussen het netwerk een devices testen. De kennis en informatie die met deze tests wordt opgedaan, wordt dan weer gebruikt om de technologie achter de standaarden verder te ontwikkelen.

Rol Europa

Overigens speelt Europa een grote rol in de ontwikkeling van 5G. Zo werd eerder bekend dat de Amsterdam Arena centraal staat in ontwikkeling van het Europees 5G-netwerk. Brussel zal waarschijnlijk de eerste Europese stad met 5G zijn. De standaard komt dus steeds dichterbij, al blijft het vooralsnog bij relatief kleinschalige initiatieven. We zullen dus nog even geduld moeten hebben. Initiatieven zoals deze van Intel zorgen er zonder twijfel voor dat er sneller stappen gezet kunnen worden. Intel heeft er zelf uiteraard ook belang bij, want kan op deze manier een belangrijke speler worden.