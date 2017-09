Spotify niet langer te gebruiken binnen Safari voor Mac

Consumer

Muziek luisteren via Spotify is op allerlei manieren mogelijk. Zo kan het op verschillende apparaten met een applicatie of via een webbrowser. De muziekstreamingsdienst is echter niet langer te gebruiken binnen Safari indien de webbrowser op een Mac-systeem gebruikt wordt.

Safari is ook niet meer te vinden op de pagina waarop Spotify de ondersteunde webbrowsers benoemt. Daarin zijn alleen Google, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Opera nog vertegenwoordigd. Als Mac-gebruiker word je zo gedwongen om over te stappen naar een andere browser. Het is nog wel mogelijk om de app te gebruiken op het besturingssysteem van Apple.

Het is niet bekend waar deze stap van Spotify vandaan komt. The Next Web heeft de muziekstreamingsdienst om een toelichting gevraagd, maar daar is voorlopig nog niet op gereageerd. Sommige gebruikers beweren dat het weren van Safari te maken heeft met het gebruik van de Widevine DRM plugin van Spotify. Hiermee wil het bedrijf zijn liedjes beschermen tegen piraterij. De plugin zou problemen hebben met het samenwerken met Safari.

Community

Een gebruiker claimt op het Spotify-forum dat hij een reactie van het bedrijf ontving. Daarin zou een klantenservicemedewerker bevestigen dat Safari niet langer een ondersteunde browser voor de Web Player is. Spotify verontschuldigt zich in dit bericht en zegt altijd tests uit te voeren door het toevoegen en verwijderen van features om het product over het algemeen beter te maken. De medewerker geeft verder aan niet te kunnen zeggen of en wanneer specifieke features terugkomen. Als er iets aan te kondigen valt, gebeurt dat direct op het forum.

Een forum-lid met de naam CAJ691 geeft zelfs aan dat Spotifiy ook niet meer te gebruiken is in Firefox 52.3.0. In hoeverre die melding op waarheid berust is niet bekend, aangezien op de pagina van Spotify aangegeven wordt dat Firefox 47 en hoger ondersteund wordt. Ook heeft dit bericht geen enkele like gehad, terwijl andere aangeven wel de Mozilla-browser te kunnen gebruiken.