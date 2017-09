Microsoft Visual Studio Code voorzien van ingebouwde kleurenkiezer

Apps & Software

Visual Studio Code (VSCode) heeft een update gekregen, waardoor de dienst een stuk eenvoudiger te gebruiken moet zijn. De cross-platform editor van Microsoft kent voortaan namelijk een ingebouwde kleurenkiezer, waardoor je de exacte kleur kunt kiezen die gewenst is. Het bedrijf bespreekt de nieuwste versie van VSCode in een blog.

Door deze nieuwe functie hoef je voortaan niet meer de kleurenkiezers van Google of Bing te gebruiken. Zodra je met je muis op een hex of een RGB-kleurencode gaat staan, komt de kleurenkiezer tevoorschijn. De manier waarop je een kleur uitkiest werkt precies zoals je dat in andere programma’s en tools gewend bent: aan de rechterkant kies je in een slider de kleur, terwijl je in het vak links kunt bepalen hoe donker of hoe licht de kleur uitvalt. Bovendien is er een slider waarmee je de transparantie kunt instellen.

Hoewel het toevoegen van de kleurenkiezer niet iets ontzettend groots is, zorgt deze stap er wel voor dat VSCode weer iets beter wordt. Bovendien is dit de meest opvallende toevoeging van de update. Hoe deze nieuwe functionaliteit er in de praktijk uitziet, kun je in onderstaande afbeelding bekijken.

Andere nieuwigheden

De update (versie 1.16) brengt ook andere toevoegingen met zich mee, die vooral extra productiviteit moeten opleveren. Zo zullen HTML-tags voortaan automatisch sluiten en is het mogelijk om bestanden te slepen naar de ingebouwde zoekfunctie. Ook moet het verwijderen van broncode eenvoudiger worden. Dit noemt Microsoft JavaScript/Typescript refactorings, waarmee je na het selecteren van code in een menu de beschikbare acties kunt zien.

De nieuwste versie van VSCode is beschikbaar voor Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux (Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora en SUSE) en macOS 10.9 en hoger. Om de cross-platform editor te installeren dien je de speciale pagina van Microsoft te bezoeken.