Samsung opent pop-up testruimte in Amsterdam

Samsung laat weten een Galaxy Studio in Amsterdam te openen, een pop-up gebouw waarin klanten producten van het Koreaanse merk kunnen uitproberen. Het bedrijf kiest daarvoor een locatie uit in het Arenapark, ter hoogte van de Amsterdam Arena en AFAS Live.

Bezoekers kunnen in de Galaxy Studio onder meer de Galaxy Note 8 testen. Deze telefoon wordt eind augustus gepresenteerd en zal vanaf 15 september in Nederland beschikbaar zijn. Na de onthulling schreven we een uitgebreid artikel over de smartphone, waarin we onder meer in gaan op de S Pen, dubbele camera aan de achterkant met elk een sensorresolutie van 12 megapixel en de processor Exynos 8895. De review van de Galaxy Note 8 verschijnt later op Techzine.

Ook zal Samsung in de Galaxy zijn virtual reality promoten. Er is te gamen in VR in 4D-stoelen die meebewegen. Het bedrijf belooft op dit gebied een sneeuwstorm in de 360 graden-globe en op vrijdagmiddag een virtuele wijntour in de VRmibo. Andere producten die de bezoekers kunnen proberen zijn de Gear Sport en Gear Fit2 Pro, die ervaren moeten worden door zelf een fitnesscompetitie aan te gaan.

In de pop-up locatie is tevens een machine aanwezig voor het graveren van hoesjes voor de Galaxy Note 8 en Galaxy S8. Op die manier kun je je smartphone personaliseren. Samsung opende eerder ook al Galaxy Studio’s in andere steden. Onder andere Los Angeles, Las Vegas en New York maakten kennis met de pop-up testruimtes van Samsung.

De Galaxy Studio zal op 12 september om 12 uur zijn deuren openen. De locatie is dagelijks geopend op zondag tot en met woensdag van 12:00 tot 20:00 en op donderdag tot en met zaterdag van 12:00 tot 22:00. In totaal zal de Galaxy Studio drie maanden in Nederland blijven staan.