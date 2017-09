VMware onthult vRealize Suite 2017

Services

VMware komt met een nieuwe versie van zijn vRealize cloud-beheerplatform. Met VMware vRealize Suite 2017 komen er nieuwe mogelijkheden voor lifecycle-beheer bij door de vereenvoudiging van Day 0 tot Day 2-taken. De nieuwe versie belooft verder optimalisatie van applicatie- en infrastructuurprestaties en biedt ontwikkelaars cloud verhoogde ondersteuning voor containers en Microsoft Azure.

Uit eigen klantenonderzoek van het bedrijf blijkt dat 67 procent van de enterprise-klanten aangeeft een ideaal eindpunt te voorzien waarin zij vertrouwen op meerdere clouds. Het beheren van resources en applicaties in meerdere cloudomgevingen zorgt voor nieuwe uitdagingen, zoals de overdraagbaarheid van workloads en het monitoren van prestaties. Ook het beheren van capaciteit en het creëren van transparantie in die kosten van verschillende clouds horen daarbij.

VMware’s bedoeling

VMware vRealize Suite 2017 belooft een oplossing te bieden met een volledig cloudbeheerplatform dat hybride cloudomgevingen beheert over private en public clouds. De leveringen van IT-diensten zal sneller verlopen door de automatisering en vooraf gedefinieerde policies, wat een grote wendbaarheid en flexibiliteit aan ontwikkelaars en lines of businesses moet bieden. Tegelijkertijd worden governance en controle gewaarborgd.

Het cloudbeheerplatform zal ook heterogene omgevingen die zowel traditionele als cloudnative applicaties combineren over verschillende VM’s en containers ondersteunen, en draaien in een software defined datacenter (SDDC) of in meerdere clouds. VMware geeft dan ook aan dat de suite klanten helpt drie gangbare cases te adresseren: intelligent operations, automated IT en developer cloud.

Updates

Geüpdatete mogelijkheden die bij vRealize Suite 2017 behoren zijn naast de gestroomlijnde Day 0- tot Day 2-taken (door ingebouwde, geautomatiseerde lifecycle-beheer) ook vRealize operations 6.6, vRealize Automation 7.3, vRealize Business for Cloud 7.3 en vRealize Log Insight 4.5. Iedere mogelijkheid betekent het volgende:

vRealize Operations 6.6: nieuwe intelligentie voor workload placement-beslissingen voor het toewijzen van workloads aan clusters en het automatiseren van data stores op basis van vereisten vanuit de business. Ook bevat het Predictive Distributed Resource Scheduler en native VMware vSAN-beheer en monitoringsmogelijkheden voor HCI op basis van vSAN.

nieuwe intelligentie voor workload placement-beslissingen voor het toewijzen van workloads aan clusters en het automatiseren van data stores op basis van vereisten vanuit de business. Ook bevat het Predictive Distributed Resource Scheduler en native VMware vSAN-beheer en monitoringsmogelijkheden voor HCI op basis van vSAN. vRealize Automatio 7.3: bevat ondersteuning voor Admiral 1.1, Virtual Container Host instances gegenereerd door VMware vSphere Intergrated Containers, Docker-hosts en Docker Volumes. Gebruikers kunnen hierdoor volumes creëren en meegeven aan containers en ondersteuning voor VMware NSX moet beter verlopen.

bevat ondersteuning voor Admiral 1.1, Virtual Container Host instances gegenereerd door VMware vSphere Intergrated Containers, Docker-hosts en Docker Volumes. Gebruikers kunnen hierdoor volumes creëren en meegeven aan containers en ondersteuning voor VMware NSX moet beter verlopen. vRealize Business for Cloyd 7.3: wordt opgenomen in vRealize Operations 6.6 voor nieuwe en uitgebreide inzichten in capaciteitsgebruik. Dit levert inzichten op in capaciteitsgebruik, die kostenefficiëntie moeten stimuleren door operationele en kosten-metrics te combineren. Ook komt er een verbeterd inzicht in de complete kosten van AWS en Azure, naast inzicht in de kosten van VMware-gebaseerde private clouds.

wordt opgenomen in vRealize Operations 6.6 voor nieuwe en uitgebreide inzichten in capaciteitsgebruik. Dit levert inzichten op in capaciteitsgebruik, die kostenefficiëntie moeten stimuleren door operationele en kosten-metrics te combineren. Ook komt er een verbeterd inzicht in de complete kosten van AWS en Azure, naast inzicht in de kosten van VMware-gebaseerde private clouds. vRealize Log Insight 4.5: biedt complete 360-graden log-integratie met vRealize Operations om last-mile root-cause-analyses te leveren met metrics en logs die zowel side-by-side als in context gebonden worden.

Lancering

De aankondiging is gekoppeld aan het evenement VMworld 2017 Europe, dat op dit moment plaatsvindt in Barcelona. Techzine is aanwezig op het evenement om er verslag van te doen. Het is de bedoeling dat VMware vRealize Suite 2017 in het derde fiscale kwartaal van 2018 verschijnt, dat eindigt op 3 november 2017. Het product is beschikbaar in een standaard-, advanced- en enterprise-versie, waarbij de standaard-uitvoering begint bij 3.745 dollar.