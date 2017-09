VMware kondigt de VMware vCloud NFV-OpenStack aan

Business

VMware heeft vandaag de VMware vCloud NFV-OpenStack aangekondigd. Dat is volgens VMware de snelste manier om de NFV-diensten op OpenStack in gebruik te nemen. Hiermee kunnen Communication Service Providers (CSP’s) beter inspelen op de gigantische groei die geboekt wordt in netwerkverkeersstromen en de torenhoge verwachtingen van klanten. De ingebruikname van Network Functions Virtualization (NFV) kan hiermee mogelijk versneld worden.

Steeds meer telco’s zien de voordelen van OpenStack – het open source platform van NASA en Rackspace – binnen NFV-implementaties. Open architecturen, grotere flexibiliteit en de innovatiesnelheid van cloud-gebaseerde netwerken, zijn een paar van die voordelen en die trekken steeds meer bedrijven. Met vCloud NFV OpenStack Edition maakt VMware het makkelijker en sneller om de technologie in gebruik te nemen.

Tegemoet komen aan eisen

VMware Integrated OpenStack Carrier Edition is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de eisen die CSP’s stellen aan NFV-gebaseerde netwerkdiensten op OpenStack. Om die reden biedt VMware vCloud NFV-OpenStack native support voor container-gebaseerde Virtualized Network Functions (VNF). Daardoor kunnen VM- en container-gebaseerde VNF’s draaien op een enkele Virtualized Infrastructure Manager (VIM).

Voor de oplossing is gebruik gemaakt van de specifieke functionaliteit van Ocata om CSP’s de tools te bieden NFV-netwerken in gebruik te nemen, waaronder:

Multi-tenancy en VNF resource reservation: biedt tenant-isolatie op resource-niveau en gegarandeerde resource-beschikbaarheid voor iedere tenant. Daardoor kunnen CSP’s binnen het netwerk tenants veiligstellen en profiteren van verbeterde capaciteitsplanning.

Dynamische en elastische schaalbaarheid van netwerk-resources: stelt CSP’s in staat elastische service constructies te maken. Zo kan in real-time gereageerd worden op omstandigheden in het netwerkverkeer.

Verbeterde netwerkondersteuning en Enhanced Platform Awareness (EPA): levert hoogwaardige prestaties zodat CSP’s gegarandeerd netwerkprestaties in stand kunnen houden. De inzet van resources kan ook geoptimaliseerd worden.

Sneller een makkelijkere overgang naar productie-NFV

Door gebruik te maken van VMware’s NFVI en VMware Integrated OpenStack Carrier Edition, biedt VMware vCloud NFV OpenStack CSP’s het volgende:

Vereenvoudigde OpenStack-installatie en -implementatie: VMware Integrated OpenStack Carrier Edition biedt de mogelijkheid een volledige OpenStack-infrastructuur te installeren en implementeren aan de hand van templates binnen de VMware vSphere webclient. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beheermogelijkheden van vCenter.

Naadloze OpenStack upgrade-ervaring: de downtime van netwerkdiensten is nul, en de continuïteit van diensten tijdens het OpenStack-upgrade-proces wordt gewaarborgd.

Geïntegreerd operations-beheer: er is een grote automatisering en integratie, evenals een combinatie van proactieve en voorspellende analytics, issue-isolatie, root cause-analyses en snelle remediation-mogelijkheden. Dit zou de kosten omlaag moeten brengen.

VMware vCloud NFV Carrier Edition zal algemeen beschikbaar komen in VMware’s derde kwartaal van fiscale jaar 2018, dat eindigt op 3 november 2017.