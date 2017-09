Nieuwe mogelijkheden voor VMware Cloud Provider-partners, voor stimuleren innovatie

Services

VMware heeft tijdens de beurs VMworld 2017 Europe laten weten te komen met nieuwe innovaties om zijn VMware Cloud Provider-partners te ondersteunen. Zij moeten daardoor beter in staat zijn om VMware workloads te migreren en hun serviceaanbod voor het bevorderen van omzetgroei uit te breiden. Anderzijds moeten kosten omlaag middels automatisering en efficiëntere activiteiten en unieke differentiatie via het Cloud Provider-programma van VMware gerealiseerd worden.

Eén van de opties die daarvoor moet zorgen is de beschikbaarheid van VMware HCX-technologieën. Hierdoor wordt multi-cloud en multi-site applicatie migratie en overdraagbaarheid mogelijk. Daarnaast moet de toevoeging van VMware Cloud Provider Platform strategische bedrijfsdoelstellingen van Cloud Providers wereldwijd in kaart brengen.

Partners en providers

VMware zal een nieuwe Cloud Verified Trust Mark introduceren, alsmede initiële VMware Cloud Verified-partners. Leveranciers met zo’n stempel hebben flinke investeringen gedaan in infrastructuurtechnologieën voor de VMware cloud. Een VMware Cloud Provider die door VMware goedgekeurd is, stimuleert groei van zijn klanten door innovatie, verbeterde efficiëntie en lagere kosten aan te drijven. Dat gebeurt terwijl zij hun applicatie-portfolio transformeren naar een multi-cloud, multi-device omgeving.

Het softwarebedrijf laat verder weten dat zijn VMware Cloud Providers flexibele en tenant (een organisatorische unit in een vRealize Automation-deployment) specifieke metingen voor abonnements- en on-demand diensten kunnen verwachten. Ook komt er een zelfdienst voor multi-tenant compute, network, storage en andere infrastructuurdiensten. Een andere functie is de role-based toegang per tenant tot de VMware NSX-based netwerkdienst. VMware belooft tevens waardevolle ecosysteemdiensten via belangrijke leveranciers, lagere OPEX en versnelde tijd richting omzet.

Reactie IBM

IBM geeft in een reactie aan dat de samenwerking met VMware meer dan 1400 bedrijven helpt bij het gebruiken van de cloud voor het ontwikkelen van businessmodels en de ontwikkeling van nieuwe apps ondersteunt. Door VMware HCX-technologieën te gebruiken, moeten IBM-klanten profiteren van cloud-onboarding. Het bedrijf laat verder weten nauw samen te werken met VMware om de integratie van cloud te versimpelen.

