‘Apple wil Watch gebruiken om hartritmestoornissen vast te stellen’

Mobile

Apple heeft aspiraties op het gebied van gezondheidszorg. Het wil slimme apparaten ontwikkelen die consumenten toestaan om hun gezondheid in de gaten te houden. Nu doet het ook proeven met de Apple Watch, om te kijken of die veel voorkomende hartziektes kan opsporen.

Dat meldt CNBC vandaag. Apple werkt volgens de site samen met een groep onderzoekers van Stanford University en met medicijnleverancier American Well, om te kijken of de Apple Watch een abnormaal hartritme kan opsporen. Op dit moment wordt er vooral gekeken of dat überhaupt mogelijk is om uit te zoeken.

Het is pas op een later moment de bedoeling om te testen of er ook echt ziektes mee opgespoord kunnen worden. Een afwijkend hartritme hoeft namelijk niet altijd problematisch te zijn. Tegelijk is het wel zo dat mensen met een afwijkend hartritme een hoger risico lopen op bijvoorbeeld bloedpropjes, een beroerte of andere hart gerelateerde aandoeningen.

Apple Watch als diagnostisch gereedschap

Voorlopig kan de Apple Watch nog niet gebruikt worden om medische diagnoses te stellen. Wel denken experts dat het mogelijk is om die stap te zetten. Het horloge is van sensoren voorzien die bijvoorbeeld de hartslag kunnen meten – het vaststellen van het ritme en eventueel verbinden daarvan aan medische aandoeningen is geen grote stap.

Apple CEO Tim Cook liet in het verleden ook al eens weten interesse te hebben in dergelijke medische toepassingen. “We begonnen jaren geleden te werken aan de Apple Watch,” vertelde Cook kortgeleden in een interview met Fortune. “Een van de doelen was om je gezondheid in de gaten te houden, iets wat mensen niet constant in de gaten houden. Denk maar aan je hart. Weinig mensen dragen hartmonitoren. Wij hebben grote interesse in dit gebied en zien het zeker als een zakelijke kans.”