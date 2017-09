Android 8.0 Oreo ondersteunt Wifi Passpoint

Consumer

De Wifi Alliance kondigde in 2012 een oplossing aan waar ongetwijfeld veel mensen op zitten te wachten. Met Wifi Passpoint (ook wel Hotspot 2.0 genoemd) moet het voor gebruikers namelijk mogelijk worden om niet meer iedere keer een wifi-netwerk te hoeven authenticeren, wat vaak voorkomt bij openbare netwerken. In de praktijk wordt hier echter nog maar weinig gebruik van gemaakt.

Android 8.0 Oreo kan daar wellicht verandering in brengen, zo valt te concluderen uit een omschrijving van Google. Daaruit blijkt dat Google voor het eerst de Wifi Passpoint-ondersteuning in zijn besturingssysteem integreert. Dat kan een boost betekenen voor deze technologie die al jaren meer een streven is dan werkelijkheid. Android wordt namelijk op veel smartphone gebruikt.

Voorwaarden

Er zit wel een maar aan dit verhaal. Iedere OEM, een naam voor een bedrijf dat producten levert ten behoeve van een merkleverancier, kan zelf bepalen of het de technologie wil implementeren. Als zo’n OEM ervoor kiest om dat te doen, zijn er nog steeds obstakels, te weten:

Passpoint-gerelateerde WifiManager-API’s moeten zoals voorgeschreven in het SDK-document geïmplementeerd worden.

De OEM moet de IEEE 802.11u-standaard ondersteunen. Deze moet in het bijzonder gerelateerd zijn aan Network Discovery en Selection, zoals Generic Advertisement Service (GAS) en Access Network Query Protocol (ANQP).

Als dat het geval is wordt er een probleem opgelost waar ook jij ongetwijfeld wel eens mee te maken krijgt. In sommige landen heb je bijvoorbeeld wifi-hotspots voor ieder metrostation, waarbij er iedere keer een authenticatie vereist is. De metro is dan al vaak vertrokken eer je ingelogd bent. Ook bij het opnieuw bezoeken van bijvoorbeeld een restaurant levert het gemak op. De technologie kan ook zorgen voor databesparing op je mobiele abonnement.

Werkelijke ondersteuning

Hoewel Android 8.0 Oreo Wifi Passpoint ondersteunt, betekent dat in de praktijk waarschijnlijk dat een oud toestel dat een upgrade naar het besturingssysteem krijgt niet over de functie zal beschikken. Om Wifi Passpoint te realiseren moet er tijdens de productie van een smartphone of tablet dus rekening gehouden worden met de technologie. De daadwerkelijke ondersteuning van Wifi Passpoint laat daardoor waarschijnlijk nog wel even op zich wachten.