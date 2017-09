‘Toshiba kiest toch voor Western Digital als overnamepartner’

Business

Officieel is Toshiba nog altijd in onderhandelingen over de verkoop van zijn chipafdeling. Volgens bronnen van de Japanse krant Nikkon Kogyo heeft het bestuur echter een keuze gemaakt. De chipafdeling zou verkocht worden aan het consortium waar ook Western Digital bij hoort.

Dat meldt de Japanse krant op basis van anonieme bronnen. Het nieuws zou morgen na een laatste bestuursvergadering over de kwestie bekend gemaakt worden. Met de overname zou zo’n zeventien miljard dollar gemoeid zijn en de transactie moet uiterlijk in maart 2018 afgerond zijn. Op die manier voorkomt Toshiba dat het van de Japanse beurzen gehaald wordt.

Geen investering Western Digital

De deal is nog behoorlijk ingewikkeld. Western Digital is al langer een van de voornaamste partijen die interesse heeft geuit in de chipafdeling. Maar dat willen de Japanse overheid en Toshiba zelf niet. De reden: de kennis moet in Japanse handen blijven. Daar zou verandering in komen op het moment dat Western Digital een meerderheidsbelang krijgt in de chipafdeling.

Om die reden zou het Amerikaanse bedrijf twee dingen aangeboden hebben. Enerzijds is er een consortium opgebouwd, waaraan ook twee Japanse zakenbanken deelnemen. Die banken zouden een significant deel van de transactie op moeten hoesten, zodat het meerderheidsbelang in Japanse handen blijft. Western Digital heeft zelfs aangeboden zich helemaal terug te trekken uit de onderhandelingen, in een poging die in een stroomversnelling te brengen. Het zou dan wel geld investeren, maar hoeft daar geen belang voor terug. In ruil daarvoor wil het een betere positie in de huidige samenstelling en dat de productie opgeschroefd wordt.

Als een soap

De afgelopen tijd is het net een soapserie geweest om de mogelijke verkoop van de chipdivisie te volgen. Binnen het bestuur van Toshiba zijn er stemmen opgegaan om de verkoop in zijn geheel niet door te laten gaan. Een deel van de bestuursleden vindt het niet verstandig om zo’n winstgevende bedrijfstak op te geven. Maar het moet bijna wel, anders draait het bedrijf namelijk weer verlies en dat wil het ook niet.

Maar afgezien van die interne strubbelingen, is er ook een felle juridische strijd die tussen Toshiba en Western Digital gevoerd wordt. De twee bedrijven zijn het helemaal niet met elkaar eens over de positie van Western Digital en of dat eisen mag stellen aan een eventuele overnamepartner.

Western Digital vindt dat het daar alle recht toe heeft – sinds het enkele jaren geleden SanDisk overnam heeft het een aanzienlijk belang in de chipafdeling – maar Toshiba vindt van niet. Daarover voerde Western Digital al een rechtszaak en vond Toshiba dat de overnamegesprekken gefrustreerd werden. Waarop het zelf ook een rechtszaak aanspande tegen Western Digital. Kortom: onvrede en ruzie was er genoeg tussen de twee bedrijven. Nu het verhaal gaat dat het consortium waaraan Western Digital deelneemt toch wint, lijken die strubbelingen bijgelegd te zijn.

Andere bieders

Mocht het toch niet lukken om een afspraak te maken met Western Digital, of om overeenstemming te bereiken in het bestuur, zijn er nog twee mogelijkheden. Het Chinese Hon Hai biedt bijvoorbeeld 27 miljard dollar – veruit het hoogste bod op de chipafdeling van Toshiba. En dan is er nog een consortium onder leiding van Bain Capital, waar ook Apple in investeert, dat 18 miljard dollar geboden heeft, iets meer dan Western Digital. Een definitieve keuze is volgens persbureau Reuters nog niet gemaakt, maar wel aanstaande.