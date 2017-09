iPhone X officieel aangekondigd, toestel speciaal voor tienjarig bestaan

Mobile

Apple komt dit jaar met een speciale uitvoering van de iPhone, om het tienjarig bestaan van zijn smartphone te vieren. Dit toestel met de naam iPhone X (tien in het Oudromeins, spreek uit als ten) zal naast de iPhone 8 en en iPhone 8 Plus bestaan en haalt alles uit de kast om het de sterkste Apple-smartphone van 2017 van te maken. Daarvoor dien je wel fors bedrag neer te leggen: 999 dollar.

De iPhone X wordt de eerste iPhone met een OLED-scherm. Het display bedekt vrijwel de gehele voorkant en kent daardoor een schermdiagonaal van 5,8-inch. De resolutie komt uit op 2436 bij 1125 pixels, met een 458 ppi pixeldichtheid. Net als de eerder op de avond aangekondigde iPhone 8 beschikt ook deze smartphone over de True Tone-technologie, waardoor het scherm mee kleurt met omgevingslicht.

Apple gebruikt in de iPhone X de nieuwe A11-processor, die ook aanwezig is in de iPhone 8. Deze chip beschikt over twee performance cores en vier high-efficiency cores. Ook is er de eerste door Apple ontworpen GPU aanwezig. Het toestel komt met 3GB aan werkgeheugen en beschikt over 64 GB of 256 GB aan opslaggeheugen.

Face ID

Door het nagenoeg randloos scherm heeft de iPhone X geen thuisknop meer. Terug navigeren gaat met de iPhone X door vanaf de onderkant naar boven te vegen. Normaliter was de thuisknop ook goed voor de Touch ID-vingerafdrukscanner, maar die authenticatie is in deze smartphone niet aanwezig. In plaats daarvan komt Apple met Face ID, dat de telefoon ontgrendelt door er naar te staren. Volgens Apple is Face ID veiliger dan Touch ID. De kans dat een andere persoon door te kijken naar jouw iPhone X de telefoon ontgrendelt zou één op een miljoen zijn.

Het randloze design zorgt er tevens voor dat Apple kiest voor glas aan de voorkant en achterkant. Aan de zijkant vinden we roestvrij staal dat het bedrijf zelf surgical-grade noemt. Aan de achterkant zijn tevens twee 12 megapixel camera’s, die voorzien zijn van optische beeldstabilisatie. Dit moet zorgen voor het beter kunnen waarnemen van 3D, zodat ook augmented reality (belangrijk nieuw focusgebied van Apple) beter uit de verf komt.

De iPhone X met 64 GB opslag is te koop vanaf 999 dollar, waarbij een Nederlandse prijs nog niet bekend is. Het toestel zal beschikbaar zijn in de kleuren zilver en grijs. Pre-orders kunnen geplaatst worden vanaf 27 oktober, waarna de levering begint op 3 november.