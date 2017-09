Apple onthult de iPhone 8 en iPhone 8 Plus

Mobile

Apple heeft tijdens een presentatie de opvolgers van zijn iPhone 7 en iPhone 7 Plus onthuld. Het gaat om de iPhone 8 en iPhone 8 Plus, twee toestellen die naast de iPhone X (uitvoering ter gelegenheid van tienjarig bestaan smartphone) zullen bestaan.

Deze modellen zijn uitgerust met een A11 Bionic-processor, een chip die zorgt voor 70 procent snellere multithread-workloads. Het is niet bekend hoeveel werkgeheugen er in de iPhone 8 aanwezig is. De iPhone 8 beschikt over een 4,7-inch scherm, terwijl de Plus-versie een 5,5-inch scherm kent. Beide smartphones hebben een LCD-scherm, hetzelfde als zijn voorgangers. De apparaten beschikken over de True Tone-technologie, waardoor het scherm mee kleurt met omgevingslicht. Deze technologie is ook aanwezig in de iPad Pro. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit modellen met een opslaggeheugen van 64 GB, maar er zijn ook uitvoeringen van 256 GB.

Het bedrijf voorziet zijn 12-megapixel camera ook van een upgrade, een grotere en sneller sensor die voortaan beschikt over optische beeldstabilisatie. De iPhone 8 Plus komt met een dubbele camera, terwijl het kleinere model nog een enkele camera kent. De selfiecamera beschikt over een sensor van zeven megapixel. Bovendien moeten de camera’s nieuwe functies bieden op het gebied van augmented reality. Dit gebeurt door de calibratie van camera’s voor AR, in combinatie met een nieuwe gyroscoop en accelerometer voor betere bewegingsdetectie.

Beschikbaarheid

Tevens zullen deze Apple-smartphones komen met ondersteuning voor draadloos opladen. De iPhone 8 komt met een glazen achterkant. Qua ontwerp heeft de smartphone dan ook veel weg van zijn voorganger. De beschikbare kleuren zijn zilver, grijs en goud. Beide toestellen zijn vanaf 15 september voor te bestellen en zullen vanaf 22 september in de winkels liggen. De Nederlandse prijzen zijn niet bekend, al kost de iPhone 8 699 dollar en de iPhone 8 Plus 799 dollar in Amerika.

