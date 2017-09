Apple kondigt de Apple Watch Series 3 aan

Mobile

Tijdens zijn keynote heeft Apple nieuwe Apple Watches uit de doeken gedaan. De nieuwe slimme horloges van het bedrijf, met de naam Apple Watch Series 3, zullen beschikbaar zijn met 4G. Apple integreert daarvoor een elektronische SIM, waardoor het horloge dezelfde grootte als zijn voorganger kan behouden.

Het scherm dient tevens als antenne voor LTE en UMTS. De toevoeging van deze communicatiemethodes zorgt ervoor dat de slimme horloges internet kunnen gebruiken zonder dat er verbinding met een iPhone voor nodig is. Uiteraard zijn ook bluetooth en wifi in de Apple Watch Series 3 aanwezig.

Door minder afhankelijk te zijn van de iPhone moet het horloge beter te gebruiken zijn voor personen die bijvoorbeeld graag wandelen of naar het strand gaan. De toevoeging van 4G maakt het gebruik van internetafhankelijke apps mogelijk, zoals Apple Music. Apple laat daarbij weten dat het horloge te gebruiken is met zijn Airpods. Ook sms’jes versturen en bellen is mogelijk, waarbij het horloge jouw telefoonnummer overneemt indien de iPhone zich thuis bevindt.

Prestaties en beschikbaarheid

De Apple Watch Series 3 heeft een duel-core S3-processor, die tot 70 procent sneller is dan de chip van zijn voorganger. Er is tevens GPS ingebouwd. Het scherm is uiteraard ook van een update voorzien. Het is met de Apple Watch Series 3 tevens mogelijk om tot 50 meter onder water te gaan.

Er komen net als bij de voorgangers verschillende kleuren en materialen beschikbaar. Ook zijn er weer twee maten van het display beschikbaar: 38mm en 42mm. Er zal een uitvoering komen zonder 4G, die voorlopig het meest voor de hand liggend is voor Nederland. Er zijn bij de lancering namelijk geen telecomproviders in ons land die de technologie ondersteunen. Pre-orders zijn vanaf 15 september te plaatsen, terwijl het horloge vanaf 22 september beschikbaar is. De uitvoering zonder 4G begint vanaf 329 dollar en de versie met 4G vanaf 399 dollar.

Prestatie voorgaande Apple Watch

CEO Tim Cook maakte tijdens de presentatie van de gelegenheid gebruik om cijfers over de Apple Watch Series 2 bekend te maken. Het bedrijf claimt een jaar-op-jaar-groei van 50 procent en blijkt voortaan de nummer één horloge in de wereld te zijn. Daarbij laat het merken als Rolex, Fossil, Omega en Cartier achter zich. Het is niet bekend waar die nummer één positie op gebaseerd is. Verder kent het product een klanttevredenheidspercentage van 97 procent.