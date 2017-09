Apple komt met 4K-versie van Apple TV

Consumer

Apple heeft vanavond een nieuwe versie van Apple TV aangekondigd. De settopbox van het merk maakt de stap naar 4K en kan HDR-beelden tonen. Op schermen die deze functionaliteit ondersteunen zorgt dat voor erg donkere of juist zeer heldere beelden.

Om Apple TV 4k van kracht te voorzien gebruikt het bedrijf de A10X-processor. Deze chip is ook aanwezig in de iPad Pro. De vorige Apple TV beschikte over een A8-chip, maar deze processor is logischerwijs een stuk krachtiger. De A10X SoC levert volgens Apple zelfs dubbel de CPU-performance en viermaal de grafische kracht ten opzichte van zijn voorganger.

Deze extra rekenkracht moet games een boost in graphics geven en soepeler laten draaien. Tijdens de presentatie liet Apple daarom ook een game-ontwikkelaar op het podium komen. Ook voor films en series levert de nieuwe settopbox betere kwaliteit. Sommige content op Netflix beschikt al over 4K HDR-ondersteuning, al is daar wel een uitgebreid abonnement voor nodig. HD-films die je in iTunes bezit zullen een gratis update krijgen.

Overeenkomst

Apple TV 4K zal ook de Dolby Vision ondersteunen. Daarnaast laat het bedrijf weten dat de software op de schop gaat, door een vernieuwde interface, nieuwe film-services en live sportwedstrijden. Naast de partijen Netflix en Amazon die Ultra-HD naar de settopbox brengen, is er ook een overeenkomst met Hollywood studio’s voor de verkoop van dergelijke titels gesloten. Tevens komt lokale content naar Apple TV 4K, al behoort Nederland voorlopig niet tot de landen.

Het apparaat is vanaf 15 september te bestellen en wordt op 22 september geleverd. Er valt te kiezen uit opslaggeheugens van 32 GB en 64 GB. In Amerika kosten deze versies respectievelijk 169 dollar en 199 dollar. De voorganger blijft overigens beschikbaar voor 149 dollar. Apple kwam vanavond ook nog met andere aankondigingen. Zo schreven we al over de Apple Watch Series 3, de iPhone 8 en iPhone 8 Plus en de iPhone X.