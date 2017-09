KONE brengt Internet of Things naar liften

Hardware

KONE laat weten dat het Internet of Things (IoT) naar zijn liften komt. De toevoeging van sensoren en analyzers leveren inzichten in real-time data over de prestatie, veiligheid en betrouwbaarheid van een lift. Deze stap moet het service- en onderhoudsniveau van installaties laten toenemen.

Het bedrijf dat bekend staat om zijn liften en roltrappen noemt deze mogelijkheid ook wel 24/7 Connected Services. KONE maakt om de real-time data te leveren gebruik van het IBM Watson IoT-platform. Beheerders van gebouwen en facility managers die gaan over het beheer van liften hoeven door de real-time data niet meer gebruik te maken van statistische onderhoudsmodellen, maar kunnen preventief onderhoud verrichten. De beschikbaarheid van de liften moet zo geoptimaliseerd worden.

Om te laten zien hoe de techniek achter de intelligente diensten werkt, rust KONE zijn liften uit met een stem. De installaties zullen daardoor communiceren met het IBM Watson IoT-platform. Dat gebeurt live en realtime op de internetpagina genaamd machineconversations. Alle data van alle liften wereldwijd zullen in de cloud opgeslagen en geanalyseerd worden. Dat moet het zelflerende vermogen van het systeem over hoe signalen te interpreteren ten behoeve van het voorkomen van technische storingen verhogen.

Doelstelling

Liften geven door de toevoeging iedere seconde een update over hun functioneren. De beheerders en facility managers krijgen daardoor direct een signaal als urgent onderhoud nodig is. Ook andere betrokkenen in de keten worden op de hoogte gesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aansturing van de monteur of de pakinstructie voor het magazijn. De inzet van IoT en een overzichtelijk dashboard maakt liftonderhoud volgens KONE efficiënter en transparanter. Ook moet het werk voor iedere betrokkene leuker worden en de liftervaring van de gebruiker verbeteren.

Het bedrijf legt zichzelf de doelstelling op om komend jaar wereldwijd een miljoen liften met IoT-toepassingen uit te rusten. 24/7 Connected Services is per direct beschikbaar op de Nederlandse markt. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook roltrappen en automatische deuren met de cloud verbonden worden.