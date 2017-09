Citrix breidt met Cloud Regio in de EU grens voor Cloud Services uit

Services

Citrix zal een nieuwe Cloud Regio openen in de Europese Unie. Met deze stap komt het bedrijf ondernemingen die zaken doen in of vanuit Europa tegemoet om aan de bedrijfsvoorschriften te voldoen. De Cloud Regio bepaalt de geografische grens voor diverse Citrix Cloud Services.

Binnen deze grens biedt Citrix diensten en data aan, slaat ze op en verwerkt ze in zijn verschillende Cloud Services. De aangeboden diensten kunnen voortaan vanuit diverse public- en private clouds in verschillende landen worden afgenomen. De nieuwe Cloud Regio is dan ook een stap om aan het groeiende aantal Europese afnemers van Citrix-technologie te voldoen.

Momenteel stappen zij vooral over naar Citrix Cloud Services, zo geeft het bedrijf aan. De overgang naar het volledig beheerde cloud platform is volgens Citrix vooral populair vanwege de mogelijkheid om snel te implementeren. Het verdwijnen van de noodzaak om updates of upgrades te installeren, het vermijden van uitgaven aan infrastructuur (OPEX) en de wens om gebruik te maken van de voordelen van Software as a Service (SaaS) dragen eveneens hun steentje bij.

Beschikbaarheid

De nieuwe Cloud Regio in de EU komt naast de al bestaande Cloud Regio in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zal Citrix de user interface voor admins in verschillende talen toegankelijk maken. Naast het al ondersteunde Engels zullen Frans, Duits en Spaans volgen. Citrix verwacht later nog met meer talen te komen, al is het onduidelijk binnen welke periode dat gebeurt en of Nederlands daarbij hoort. In de EU wordt bijvoorbeeld meer Italiaans, Pools en Roemeens gesproken dan Nederlands.

Met de Citrix Cloud wordt het mogelijk om de software van Citrix te implementeren as a service, wat het beheer van de Citrix-technologe vereenvoudigt. Apps, desktops, data, devicebeheer en networking komen zo bij elkaar in elke cloudomgeving of infastructuur. Een abonnement is af te sluiten vanaf 135 dollar per jaar.