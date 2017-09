Apple onthult ook eigen draadloze lader: AirPower

Mobile

Apple presenteerde gisteren zijn nieuwe iPhone X, twee iPhone 8-modellen en een nieuwe Apple Watch. Allemaal kunnen ze draadloos opgeladen worden, doordat ze voorzien zijn van de Qi-standaard. Maar het bedrijf lanceert ook een eigen draadloze standaard.

Die standaard is volgens Engadget AirPower gedoopt, die Apple in samenwerking met Qi ontwikkeld heeft. Maar nieuw hieraan is dat meerdere apparaten tegelijkertijd opgeladen kunnen worden binnen deze standaard. Apple illustreerde dat middels bovenstaande afbeelding, waar een iPhone X, een Apple Watch en de draadloze AirPods tegelijk opgeladen worden.

Dat is erg handig, omdat je zo niet met meerdere kabels hoeft te slepen. In plaats daarvan leg je al de apparaten gewoon op het matje en beginnen ze te laden. Het zal echter wel nog even duren voordat de lader van Apple op de markt verkrijgbaar is. Dat zal pas in 2018 het geval zijn namelijk. Tot die tijd zal je dus gewoon moeten vertrouwen op Qi-opladers van derde partijen.

De draadloze laadtechnologie werkt overigens bovenal doordat Apple er weer voor gekozen heeft om terug te gaan naar glazen achterkanten voor zijn productie. Bij een metalen achterkant werkt het systeem van Qi namelijk niet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal metalen plaatje dat in de achterkant van een toestel ingebouwd is. Middels inductie wordt er vervolgens stroom overgezet naar dat plaatje en omgezet naar de batterij.