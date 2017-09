Overeenkomst maakt Vodafone NFV-klant van VMware

Business

Tijdens de beurs VMworld 2017 Europe is bekendgemaakt dat de Vodafone Group en VMware een software licencing agreement hebben ondertekend. Vodafone wordt daardoor een partner die de wereldwijde uitrol van Network Functions Virtualization (NFV) van de operator zal ondersteunen en de levering van nieuwe diensten op een kostenefficiënte manier versnelt.

Dinsdag schreven we al over de aankondiging van VMware vCloud NFV-OpenStack. Volgens VMware is dat de snelste manier om NFV-diensten op OpenStack in gebruik te nemen. De overeenkomst bouwt dus verder op NFV, door gebruik te maken van VMware vCloud NFV. De software licencing agreement is een belangrijke stap in de aantocht van 5G. Carriers kiezen daarvoor steeds vaker software-defined, gevirtualiseerde platformen voor het leveren van netwerkfuncties, waarbij Vodafone dus voor VMware gaat.

Dankzij de overeenkomst zullen virtuele netwerkfuncties (VNF’s) van meerdere vendoren op een gemeenschappelijk, software-defined platform ondersteund worden. Een ander onderdeel van de deal is de levering van carrier-grade ondersteuning aan Vodafone. Dit nieuwe VMware-aanbod zorgt volgens de maker voor de beste implementatie-ervaring in combinatie met first-class ondersteuning van VMware.

Mogelijkheden Vodafone

VMware vCloud voorziet Vodafone van een ETSI-compliant, modulair, multi-tenant (een organisatorische unit in een vRealize Automation-deployment) NFV-platform. Dit platform ondersteunt keuze in Virtual Infrastructure Managers (VIM). vCloud NFV combineert tevens een hoog beschikbare, carrier-grade NFV-infrastructuur met beheer van Day 2-opreations en mogelijkheden voor service assurance.

Vodafone kan zo meerdere applicaties uitrollen op een gemeenschappelijke NFV-infrastructuur, in plaats van dat er een nieuw platform moet komen voor iedere nieuwe dienst. De infrastructuur biedt tevens een gemeenschappelijke architectuur voor netwerk- en IT-operations, wat de operationele efficiëntie als algehele economics ten goede moet komen. Door de overeenkomst kan Vodafone kiezen uit een aantal gecertificeerde VMware Ready for NFV-VNF’s.

