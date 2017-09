HP presenteert zeer krachtige 14-inch laptop voor zakelijke gebruiker

Hardware

HP heeft vandaag een zeer krachtige zakelijke laptop aangekondigd. Volgens de fabrikant zelf gaat het om het krachtigste 14-inch model dat er maar bestaat. De HP Elitebook 1040 G4, zoals het apparaat genoemd is, zou moeten concurreren met onder meer de Apple MacBook Pro, Dell XPS 15 en andere premium laptops.

HP claimt dat de HP EliteBook 1040 G4 de krachtigste laptop in zijn klasse is door de ingebouwde processor. Het apparaat draait in de krachtigste – en ook duurste – variant op een Intel Core i7 Quad Core processor met vPro technologie. Optioneel beschikt het apparaat over 16 GB aan DDR4-werkgeheugen en 512 GB PCIe Gen 3 SSD-opslag. Ondanks die specificaties weegt de laptop slechts 1,36 kilogram en meet ‘ie 32,89 bij 23,29 bij 1,6 centimeter.

Voor de display kan er ook uit een aantal varianten gekozen worden. Zo kan er voor een zeer helder 700 nits full-HD of UHD aanraakscherm gekozen worden. Daar zit HP SureView software in geïntegreerd, waardoor pottenkijkers geen kans maken. De kijkhoek van het scherm is indien gewenst erg klein.

De HP EliteBook 1040 G4 beschikt verder over een 67Wh lithium-ion batterij, die met gemak een complete werkdag door zou moeten komen. Indien het apparaat leeg is, kan de batterij binnen dertig minuten tijd naar 50% capaciteit opgeladen worden dankzij de ingebouwde snellaadtechnologie van HP.

Wat connectiviteit betreft, zijn er meerdere opties. De HP EliteBook 1040 G4 heeft optioneel 3G en 4G-ondersteuning. Maar ook zijn er twee ingebouwde USB 3.1-ingangen, zijn er twee USB Type-C ingangen, is er één HDMI-ingang en een koptelefooningang. De laptop is verder nog voorzien van een infraroodcamera om Windows Hello mogelijk te maken.

Tot slot installeert HP standaard PhoneWise-software op zijn zakelijke apparaten. Daardoor is het voor gebruikers mogelijk om alle inkomende gesprekken en tekstberichten op een iOS- of Android-apparaat te beantwoorden via de laptop. Naar verwachting is het apparaat vanaf eind deze maand verkrijgbaar vanaf 1.379 dollar.