Cameratests van DxOMark voortaan uitgebreider

Smartphones zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd, waarbij ook de camera’s op de schop gingen. Om de kwaliteit van de smartphonecamera’s te blijven waarborgen komt DxOMark met updates van zijn tests. Ook introduceert het bedrijf twee geheel nieuwe tests.

Eén van de nieuwe tests is gericht op telefoons met zoom of meerdere camera’s met aparte brandpuntsafstanden (ook wel focal lengths). Hierbij richt DxOMark zich op de zoom-prestaties. Aan de hand van de score wordt bijvoorbeeld duidelijk of de ene camera beter is met licht dan de andere. Ook bepaalde effecten of features komen in beeld.

Diepte-effecten, autofocus en scherpte

De andere nieuwe test waarmee DxOMark komt is wat het bedrijf zelf onderverdeelt in diepte-effecten. Een bekend voorbeeld hiervan is de portretmodus van de iPhone, waarbij het gezicht en lichaam van de gebruiker gedetecteerd wordt. De voorgrond is door deze functie scherp, terwijl er een onscherpe weergave van de achtergrond plaatsvindt. Camera’s kunnen deze diepte wel of niet goed herkennen. De mate van correctheid wordt aan de hand van deze test duidelijk.

Anderzijds gaat DxOMark ook de snelheid van beeldopname in kaart brengen. Voor gebruikers is dat interessant, aangezien een daadwerkelijk beeld soms afwijkt van het moment dat er op de knop gedrukt werd. Dit brengt het bedrijf onder in de categorie autofocus en scherpte. Hieronder valt ook het waarnemen van bewegingen door de camera’s. Scherpte van bewegende objecten wordt voortaan ook op de proef gesteld met een bewegende fotograaf.

iPhone X

Dat DxOMark zijn cameratests uitgebreider maakt, is op zich niet zo heel gek. Zo maakt de aankomende iPhone X die gister aangekondigd werd (lees ook ons artikel) gebruik van twee 12 megapixel camera’s aan de achterkant. Deze zijn voorzien van optische beeldstabilisatie. De dubbele camera moet onder meer zorgen voor het betere kunnen waarnemen van 3D, zodat ook augmented reality beter uit de verf komt. Dat is een belangrijk focusgebied van Apple en het is aannemelijk dat andere fabrikanten het voorbeeld volgen. Uitgebreidere tests zijn daarbij een meer dan welkome aanvulling.