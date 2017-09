Synergie in multi-cloud opslag, Rackspace neemt Datapipe over

Business

Rackspace is de grootste leverancier van muli-cloud data-opslag voor bedrijven. Zij heeft bekend gemaakt dat zij Datapipe overneemt. Dit bedrijf is ook een specialist in multi-cloud diensten. Zij werkt echter meer voor overheden in Amerika en Engeland. Datapipe heeft ook een goede positie in China door Alibaba Cloud. Rackspace was hier nog niet actief. Als de Amerikaanse autoriteiten de overname goedkeuren dan is deze in het vierde kwartaal van 2017 compleet. Er zijn geen overnamebedragen bekend gemaakt. In het algemeen schatten experts in dat deze overname de grootste is die Rackspace tot nu toe gedaan heeft. Investeerder Abry Partners bezit de meerderheid van de aandelen in Datapipe. Als onderdeel van de overname krijgt deze investeerder aandelen in Rackspace.

Overname Datapipe biedt toegevoegde waarde voor de klanten van beide bedrijven

Met de overname krijgt Rackspace de beschikking over 825 medewerkers en 9 datacenters in landen waar Racketspace nog geen datacenters had. Te denken valt onder meer aan Brazilië en Nederland. Daarnaast kan Rackspace door de overname Alibaba Cloud bedienen. Rackspace was nog niet actief in China. Daarnaast komt er een aantal belangrijke klanten naar Rackspace. Uiteraard veel overheden, waaronder die van Amerika en Groot Brittannië. Ook grote zakelijke klanten zoals Johnson&Johnson en McDonald’s komen mee. Met colocatiediensten op 4 continenten kan Rackspace deze klanten nu betere service bieden. Hier profiteren bestaande klanten natuurlijk ook van.

De klanten van Datapipe hebben ook voordeel bij de overname. Zo brengt Rackspace meer expertise van Microsoft. Daarbij is Rackspace koploper op het gebied van VMware en OpenStack privé clouddiensten. Rackspace biedt daarnaast meer kennis over services van Azure Stack en VMware Cloud op AWS. Het Managed Google Cloud Platform is ook in goede handen bij Rackspace. Als laatste toevoeging biedt Rackspace kennis over Oracle, SAP-ecosystemen en apps voor digitale marketing en e-commerce. De klanten van allebei de bedrijven zullen dus profiteren door deze overname. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.