Oracle zal Java EE overzetten naar open source stichting Eclipse

Oracle werkt eraan om zijn greep op Java Enterprise Edition wat af te zwakken. Vorige maand liet het al weten te overwegen Java EE over te zetten naar een open source stichting, en nu is er ook daadwerkelijk een stichting gevonden. Java EE gaat naar de Eclipse Foundation.

In een blogpost heeft Oracle Software Evangelist David Delabassee laten weten wat de stappen zijn die het neemt om Java EE over te zetten. “Allereerst spraken we met IBM en Red Hat, de andere grootste bijdragers aan het Java EE platform, om hun steun te krijgen voor deze nieuwe richting. Oracle, IBM en Red Hat werken voortdurend samen o een aanpak te vinden waar we ons allemaal in vinden.”

Het plan, dat overigens nog kan veranderen, is als volgt:

Oracle Java EE technieken voorzien van nieuwe licenties en die geven aan de stichting. Dat moet ook gelden voor de GlassFish-technieken.

De mogelijkheid om een passende implementatie te bouwen demonstreren, gebruikmakend met de hulpbronnen die Eclipse ter beschikking heeft. De bedoeling is om zo te laten zien dat de keuze voor Eclipse ook een goede is.

Er moet een nieuwe strategie gevonden worden voor het merk, binnen de stichting, waaronder een nieuwe naam voor Java EE.

Er zal een proces gedefinieerd worden binnen welke de bestaande specificaties kunnen evolueren, en nieuwe specificaties toegevoegd kunnen worden.

Het is de uitgesproken intentie om ontwikkelaars te rekruteren en ertoe in staat te stellen om het platform te helpen ontwikkelen.

Dat moet allemaal zo snel mogelijk geregeld worden, liefst direct nadat Java EE 8 af is gemaakt, zodat de transitie zo snel mogelijk ingezet kan worden.

Afgezien van de overgang naar de Eclipse Foundation, laat Oracle weten dat het wel de bedoeling is om bestaande licentienemers van Java EE te blijven ondersteunen en te helpen verhuizen naar Java EE 8. Zowel IBM als Red Hat lijken hierachter te staan en moedigen Oracle aan om de openstelling van Java EE snel door te zetten.

“Ondanks dat er nog veel details uitgewerkt moeten worden, is Red Hat optimistisch en moedigen we Oracle’s beslissing om Java EE te ontwikkelen in een open en samenwerkende gemeenschap aan,’ aldus productmanager John Clingan van Red Hat in een reactie tegenover ZDNet.