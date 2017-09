Western Digital onthult 12TB WD Gold harddrive

Hardware

Western Digital heeft een nieuwe toevoeging in de WD Gold harddrive productlijn aangekondigd. De nieuwste drive in de productlijn heeft een opslagcapaciteit van maar liefst 12 terabyte en is speciaal ontworpen om de big data workloads van grote bedrijven te kunnen verwerken.

De nieuwe hard drives met hoge opslagcapaciteit bieden meer opslagdensiteit voor bedrijven en cloud opslagapplicaties. De WD Gold hard drives bieden een opslagoplossing die geschikt is voor allerlei soorten IT-eisen, waaronder voor de opslag van vertrouwelijke consumentendata, medische dossiers of business intelligence.

“Terwijl data onverminderd doorgroeit, wordt het steeds belangrijker om data op te slaan en nuttige informatie eruit te halen,” vertelt Barber Brinkman, Senior Sales Manager bij Western Digital in een statement over het nieuwe product. “Bedrijven die effectief nuttige informatie uit data kunnen halen zijn instaat om slimmere keuzes te maken. Daarnaast kunnen zij betere bedrijfsresultaten realiseren en de concurrentie een stap voor blijven.”

De WD Gold 12TB harddrive is ontworpen voor een zware werklast en om te werken in serveromgevingen waarin er zware trillingen zijn. De drives kunnen volgens het bedrijf tot wel 2,5 miljoen uur mee zonder te falen. Daarvoor maken ze onder meer gebruik van de HelioSeal technologie van Western Digital, die zich ondertussen in de vierde generatie bevindt. De technologie omvat een drive die in helium verzegeld wordt, voor hoge capaciteit, betrouwbaarheid en zuinig energieverbruik.

De nieuwe WD Gold 12TB hard drive (modelnummer WD121KRYZ) heeft een garantie van 5 jaar en kost 522 dollar.