PRINT 17 voor HP: nieuwe printresolutie, miljoenendeal en groeicijfers

Business

HP heeft tijdens de beurs PRINT 17 een aantal aankondigingen gedaan. Het gaat om de introductie van een nieuwe printresolutie met HP Indigo 12000 HD Digital Press, HP’s grootste grafische klantendeal ooit met Lightning Source LLC en groeicijfers op meerdere gebieden. We bespreken de aankondigingen hieronder.

HP Indigo 12000 HD Digital Press

Met HP Indigo 12000 belooft het bedrijf baanbrekende HD-beeldweergave en de nieuwe printprestatietechnologie voor HP PageWide Web Presses. Deze technologie moet een nieuwe industriële standaard zetten voor kwaliteit, productiviteit en kleur. Het merk wil met de introductie de stap van analoge naar digitale grafische drukverwerking versnellen.

Het High Definition Imaging Systeem voor de BS-formaat HP Indigo 12000 HD belooft een verdubbeling van de beeldresolutie tot 1625 dpi. Scherpere, gladdere en fijnere afdrukken moet zo mogelijk zijn. Het apparaat realiseert een printsnelheid van 3450 sheets per uur bij 4/0, terwijl er in EPM 4600 afdrukken bereikt kunnen worden. De standaard ondersteunde kleuren zijn cyaan, magenta, geel, zwart, oranje, violet en groen. De maximum afmeting voor een afdruk bedraagt 75 bij 53 centimeter.

De HP Indigo 12000 HD Digital Press is dus per direct beschikbaar. Om de mogelijkheden te bekijken, verwijst HP op zijn productpagina naar een contactformulier. Een verkoper zal vervolgens contact opnemen.

Grafische klantendeal met Lightning Source LLC

Een andere belangrijke aankondiging die HP tijdens PRINT 17 deed, is de miljoenendeal met Lightning Source LLC. Volgens HP zal deze overeenkomst het distributie- en verkoopmodel voor boekuitgevers over de hele wereld transformeren. Dat komt doordat de bestelling de nadruk legt op de transformatie van de printindustrie van analoge naar digitale printtechnologieën.

Door die nadruk stimuleren HP en Ingram de uitgevers om op nieuwe en innovatieve wijze met hun klanten te verbinden. Dit gebeurt door de levering van 24 nieuwe HP PageWide T240 HD-kleuren en mono-digitale persen op vijf locaties verdeeld over drie continenten. Deze deal is de grootst ooit voor HP’s Graphics Business, zo valt te lezen in het bericht.

Groeicijfers binnen printdivisie HP

Het bedrijf laat verder weten dat er dubbele groeicijfers geschreven worden in het commerciële digitale pagina-volume van de grafische klanten. Ook ziet HP versnelde invoering van zijn digitale persen bij drukkerijbedrijf over de hele wereld, terwijl hun business groeit in een verbonden wereld.

Het aantal pagina’s dat digitaal gedrukt wordt door HP Indigo- en HP Page Wide Web Press-klanten groeit ongeveer 15 procent jaar-op-jaar. HP kondigt verder aan dat er 600 HP Indigo Series 4 large format digital presses verkocht zijn. Tot slot laat het bedrijf weten dat er zo’n 50 HP Indigo 30000 Digital Presses voor het vouwen van karton geïnstalleerd zijn.