‘IoT-platformmarkt zal jaarlijks 35 procent groeien’

De platformmarkt van het Internet of Things (IoT) zal jaarlijks groeien met 35 procent. Dat voorspelt althans Verizon in het rapport 2017 State of the Market: IoT Report. In 2020 kent de markt daardoor een waarde van 1,16 miljard dollar, wat omgerekend neerkomt op 970 miljoen euro.

Volgens Verizon zal de grootste groei zichtbaar zijn in business-to-business applicaties, die gezamenlijk bijna 70 procent van de potentiële waarde van IoT kunnen realiseren. Meer dan 73 procent van de managers zou momenteel onderzoek doen naar of gebruikmaken van IoT. Het grootste gedeelte van de investeringen is afkomstig van productie- en transportbedrijven. De verzekeringssector en consumenten zijn de partijen waar het snelste uitgavengroei te zien is.

Omzetgroei is de belangrijkste factor om het IoT toe te passen. Ook voor het naleven van regelgeving omarmen bedrijven het IoT. Toch zorgen onzekerheden rondom IoT ervoor dat sommige bedrijven de technologie nog niet volledig gebruiken, waardoor zij experimenteren met de mogelijkheden ervan. Meer dan 50 procent van de bestuurders maakt zich zorgen over beveiliging, standaarden, interoperabiliteit en kosten rondom IoT.

Waarde

Momenteel zijn er 8,4 miljard ‘things’ in gebruik, wat 31 procent meer is dan in 2016. Bedrijven die de technologie al gebruiken lijken zich te concentreren op eenvoudige toepassingen om data te verwerven en statusmeldingen te verzenden. Zij beginnen zich volgens het rapport steeds meer te realiseren wat het IoT te bieden heeft, namelijk groei en efficiëntie.

Mark Bartolomeo, schrijver van het rapport en vice-president IoT Connected Solution van Verizon noemt de huidige situatie het topje van de ijsberg voor het aandrijven van economische waardes. Onder andere de geavanceerde technologie en standaarden uit 2017 maken IoT enterprise-grade. De afgelopen jaren pasten volgens Bartolomeo verschillende industrie-innovators in onder meer de energiesector, gezondheidszorg en de bouwsector IoT toe voor het verbeteren van efficiëntie.

Recentelijk verscheen er ook een voorspelling over de markt voor AI-chips. Daarbij voorspelden onderzoekers een waarde van bijna 60 miljard dollar in 2025 voor de markt. Voorlopig dus gunstige vooruitzichten voor de tech-sector.