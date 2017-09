Medeoprichter WhatsApp verlaat bedrijf en begint non-profit

Business

Eén van de oprichters van WhatsApp, Brian Acton, laat in een Facebook-bericht weten de chatdienst te verlaten. Acton zal zich bezig gaan houden met een non-profit die zich richt op de overlap tussen non-profit, technologie en communicaties.

De topman geeft aan dat hij al enige tijd nadenkt over deze stap. Hij vindt het nu het juiste moment om deze moeilijke stap daadwerkelijk te nemen. Acton noemt zichzelf gelukkig om op zijn leeftijd een nieuw risico waar hij gepassioneerd door is te kunnen nemen. Meer details over de non-profit geeft hij nog niet vrij, maar hij belooft de komende maanden met meer informatie te komen.

Acton richtte WhatsApp in 2009 samen met CEO Jan Koum op. De twee werkten eerder samen bij Yahoo. De chatdienst groeide uit tot een erg populaire app die veel gebruikt wordt om te communiceren via de smartphone. Oorspronkelijk richtte WhatsApp zich op tekstberichten, maar inmiddels kun je ook bijvoorbeeld videobellen.

Facebook nam WhatsApp in 2014 over voor 19 miljard dollar (momenteel bijna 16 miljard euro) aan geld en aandelen. In het Facebook-bericht laat Acton dan ook weten trots te zijn op wat het team in slechts een aantal jaar bereikt heeft. Ook noemt hij het mooi om te zien dat zoveel mensen dagelijks vertrouwen op WhatsApp. Inmiddels heeft de chat-app één miljard dagelijkse gebruikers.

WhatsApp blijft ondertussen zoeken naar vernieuwingen voor zijn dienst. Zo werd eind augustus bekend dat de chat-app zich iets meer op zakelijke klanten zal richten. Daarvoor is er een pilot gelanceerd, waarbij het duidelijker moet zijn wanneer gebruikers communiceren met een geverifieerd zakelijk account.