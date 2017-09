Mijlpaal voor Fujitsu: 10 miljoen verkochte scanners

Business

Fujitsu laat weten dat het met zijn scanners een mijlpaal bereikt heeft. Er zijn inmiddels meer dan tien miljoen scanners van het bedrijf verkocht. Fujitsu heeft 34 jaar nodig gehad om deze mijlpaal te bereiken. De scanners van het bedrijf bestaan namelijk sinds 1983.

Fujitsu neemt in het verkoopaantal alle scanners die door PFU zijn ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd mee. PFU is een onderdeel van Fujitsu dat documentscanners voor thuisgebruik, professioneel gebruik, gebruik in teamverband of voor product- en netwerkomgevingen biedt. Sinds de introductie van de eerste fi Series-scanners werd het aanbod van PFU uitgebreid met Automatic Document Feeder-modellen en high-speed scanners.

Fujitsu schrijft het resultaat van 10 miljoen verkochte scanners toe aan verschillende factoren: de hoge beeldkwaliteit, de technische innovatie, een vooruitstrevend productieproces en een hoge standaard voor kwaliteitsgarantie. De focus op het klantenperspectief staat daarbij centraal. De verkooppartners in meer dan honderd landen dragen zo hun steentje bij aan de mijlpaal van Fujitsu, omschrijft het bedrijf.

Dankbaarheid

Om het resultaat te eren is er de speciale 10M-mijlpaal website gelanceerd. Deze website staat in het teken van de slogan “tien miljoen voorbeelden van goede kwaliteit”. Fujitsu geeft aan dat deze slogan staat voor de redenen van klanten om een scanner van het bedrijf aan te schaffen. Op de website wordt bijvoorbeeld met een tijdlijn de historie van de scanners in kaart gebracht.

Kiyoshi Hasegawa, president van PFU Limited, noemt de recente mijlpaal pas het begin. De topman benadrukt dat het bedrijf zijn klanten wil blijven ondersteunen met technologische innovatie en het analyseren van klantbehoeften. Verder wil Kiyoshi Hasegawa de prestatie gebruiken om de dankbaarheid te uiten. Daarbij noemt hij naast de klanten ook betrokkenen bij de scanners. Zij hebben voor de doorontwikkeling van de producten gezorgd.

Fujitsu gaf in zijn persbericht ook een infographic vrij. Daarin worden de cijfers over de mijlpaal verder toegelicht. De infographic kun je hieronder bekijken.