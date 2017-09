HP kondigt nieuwe workstations aan, gericht op VR, machine learning en graphic design

Hardware

HP laat weten dat er nieuwe workstations van het bedrijf aankomen. De producten zullen zich focussen op beveiligingsfuncties, virtual reality (VR), machine learning en graphic design. Uitvinders, productontwerpers, architecten, wetenschappers, onderwijzers en zorgspecialisten moeten zo in hun behoeften voorzien worden. De desktops krijgen de naam HP Z8, Z6 en Z4.

HP geeft in het persbericht aan dat de beveiliging tegenwoordig de hoogste prioriteit van IT-managers is. De nieuwe producten zullen daarom beschikken over een complete set aan beveiligingsfunctionaliteiten. De standaarduitrusting bevat bijvoorbeeld HP SureStart, de eerste zelf reparerende BIOS met inbraakdetectie. Ook is de HP Client Security Suite aanwezig.

De maker voorziet de workstations van Thunderbolt 3 (optioneel) en dubbele 1 GbE-poorten (standaard) om snelle dataoverdracht te faciliteren. De apparaten ondersteunen Windows 7, zodat workflows waarin legacy-software een belangrijke rol speelt voortgezet kunnen worden. Ieder model beschikt aan de voorzijde over een modulaire IO met ondersteuning voor USB 3.1 G2 type-C-poorten.

Specificaties en beschikbaarheid

De Z8 en Z6 bieden ondersteuning voor dual CPU- configuraties en bieden ruimte aan optionele dual 10 GbE-netwerkmodule. Dat laatste moet voor hoge netwerksnelheden zorgen zonder dat er een PCIe-aansluiting opgeofferd hoeft te worden. De krachtigste uitvoering, de Z8, kan maximaal 56 processorkernen en tot 3 terabyte werkgeheugen inzetten. Daardoor kunnen gebruikers bijvoorbeeld in real-time 8K videobewerken.

De chipset van de krachtige HP Z8 G4 is de Intel C622. Deze workstation is uitgerust met twee Intel Xeon Platinum processors, die per stuk 28 cores hebben en kunnen werken aan 56 threads. Alle workstations zijn voorzien van Nvidia Quadro-GPU’s, waaronder de P6000 met 24 GB gddr5x en de GP100 met 16 GB hbm2. Het topmodel moet driemaal zoveel capaciteit bieden als zijn voorganger en kent certificering voor veeleisende softwarepakketten als ANSYS en After Effects.

De Z8 en Z6 zullen in oktober verschijnen. De workstations zijn dan verkrijgbaar voor respectievelijk een bedrag vanaf 4500 euro en 2500 euro. De HP Z4 Workstation zal in december lanceren, waarbij er een beginprijs geld van 2000 euro.