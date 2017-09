Apps gaan vanaf Windows Fall Creators Update toestemming vragen voor toegang camera

Apps & Software

Centraal in de Windows 10 Fall Creators Update, die op 17 oktober beschikbaar wordt gemaakt, staat volgens Microsoft controle over de privacy. Vandaag heeft Microsoft een aantal van de manieren waarop het die terug wil geven aan de gebruiker bekend gemaakt.

In een uitgebreide blog omschrijft Microsoft de manieren waarop het klanten “meer toegang tot informatie en ook meer controle over welke informatie verzameld wordt” wil geven. Vandaag legt het bedrijf twee manieren uit waarop dat zal gebeuren.

Expliciet toestemming geven

De belangrijkste vernieuwing is wellicht het feit dat nieuwe apps vanaf de Fall Creators Update expliciet toestemming moeten vragen voor het gebruik van de camera. Ook voor toegang tot de microfoon, het contactenoverzicht, de kalender en andere zaken moeten apps toestemming vragen. Daarvoor komt er een pop-up in beeld te staan, waarbij je kan aangeven of een app iets mag.

Dit geldt wel alleen voor nieuwe apps. Applicaties die dus al geïnstalleerd staan op een computer, hoeven de toestemming niet ineens nog eens te vragen. Toch is het een mooie ontwikkeling van Microsoft, want hiermee wordt het voor kwaadwillenden iets moeilijker om zich toegang te verschaffen tot gevoelige informatie.

Meer informatie

De tweede manier waarop Microsoft de gebruiker meer privacy-controle wil geven, is simpelweg door meer duidelijkheid te verschaffen over het beleid op bepaalde gebieden. Zodra een computer ingesteld wordt, kan er meteen naar het privacy statement van het bedrijf gekeken worden. Maar dat niet alleen: ook is er een losse pagina waar meer informatie te vinden valt over specifieke onderdelen.

Wil je bijvoorbeeld weten hoe het zit met privacy-waarborgen rond het delen van je locatie, kan je daarop klikken en krijg je precies te informatie met betrekking tot dat punt. Zo hoopt Microsoft in elk geval meer duidelijkheid te verschaffen voor gebruikers en er – in combinatie met voorgaande maatregel – voor te zorgen dat mensen beter weten waar ze toestemming voor geven.