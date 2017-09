‘Magic Leap over zes maanden te koop voor 1.500 tot 2.000 dollar’

Business

De prijs van de Magic Leap augmented reality bril lijkt bekend te zijn. Dat niet alleen: ook schijnt het bedrijf weer te zoeken naar nieuwe investeerders, om zijn product eindelijk op de markt te kunnen brengen. Het releasemoment van de futuristische technologie zou wel eens snel kunnen komen.

Financieel persbureau Bloomberg meldt op basis van drie anonieme bronnen binnen het bedrijf, dat de headset binnen zes maanden op de markt zou moeten worden gebracht. Consumenten zouden tussen de 1.500 en 2.000 dollar moeten betalen voor de bril. Deze moet kleiner zijn dan een virtual reality headset en groter dan een reguliere bril.

De augmented reality bril zal virtuele objecten projecten in de echte wereld. Om dat mogelijk te maken, is er behoorlijk wat rekenkracht nodig. Daarover hoorden we dat gebruikers een soort ‘puck’ mee zouden moeten nemen, een apparaat zo groot als een smartphone, waar al het rekenwerk in verricht wordt. Die informatie wordt draadloos doorgestuurd naar de bril.

Meer geld nodig

Magic Leap heeft echter meer geld nodig om zijn augmented reality bril dadelijk op de markt te kunnen brengen. De startup is bezig met een investeringsronde, waarbij het meer dan vijfhonderd miljoen dollar wil ophalen. De totale waarde van het bedrijf komt dan uit op zo’n 6 miljard dollar.

De grote vraag is nog altijd of het bedrijf zijn beloften waar kan maken. Magic Leap heeft in het verleden video’s vrijgegeven die direct zouden laten zien wat het al kan. Alleen liet het nooit de bril zien waarover gesproken werd. Het bedrijf zou het moeilijk vinden om bepaalde onderdelen voor het display te verkleinen. Of de eerste versie van het AR-brilletje van Magic Leap uiteindelijk zo klein is als het zegt, is dus maar de vraag.

Magic Leap is in elk geval niet bepaald de enige die hoopt een doorbraak te forceren in de augmented reality markt. Ook Apple en Google werken aan de ontwikkeling hiervan. Microsoft is het enige bedrijf dat zo’n headset op de markt heeft, in de vorm van de HoloLens. Google had natuurlijk al de Google Glass, maar die werd na korte tijd van de markt gehaald.