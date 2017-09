Amerikaanse overheidsdiensten moeten alle Kaspersky-software verwijderen

Security

De Amerikaanse regering heeft federale agentschappen verboden om nog gebruik te maken van software van het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky. De angst van de overheid is dat Kaspersky onder invloed staat van de Russische overheid en gebruikt wordt om de Amerikanen te bespioneren.

Dat meldt het Department of Homeland Security vandaag in een statement. Alle federale departementen en agentschappen hebben dertig dagen om Kaspersky-producten op hun netwerken te identificeren. Daarna hebben ze zestig dagen om de software te verwijderen. Deze week wordt er in de Amerikaanse Senaat gestemd over een wet die de software van Kaspersky verbiedt. Sommige winkelketens stoppen al met het gebruik van de software, tot onvrede van de Russen.

Banden met de Russische regering

Het departement van Homeland Security laat weten dat het “zich zorgen maakt over banden tussen bepaalde Kaspersky-managers en Russische geheime diensten en andere overheidsinstellingen, en over eisen onder de Russische wet, die Russische geheime diensten toestaan om assistentie van Kaspersky te vragen of het daartoe te dwingen, evenals de mogelijkheid om communicatie via Russische netwerken te onderscheppen.”

Volgens hen bestaat het risico dat de Russische overheid bepaalde Kaspersky-producten gebruikt om te Amerikanen te bespioneren. Om die reden wil de Amerikaanse overheid dus niet langer dat er gebruik gemaakt wordt van producten van het bedrijf.

Kaspersky ontkent

Uiteraard ontkent Kaspersky alle beschuldigingen. Het liet volgens CNet weten dat het “geen ongepaste banen heeft met welke regering dan ook. Om die reden is er geen enkel geloofwaardig bewijs publiekelijk gemaakt door een individu of organisatie, om de valselijke beschuldigingen aan het adres van het bedrijf te staven.”

Ook laat het bedrijf weten dat het “nog nooit een regering waar dan ook geholpen heeft” en dat het dat ook niet van plan is. “het is zorgwekkend dat een privébedrijf schuldig bevonden kan worden, tot zijn onschuld bewezen is, vanwege geopolitieke problemen.” Kaspersky wil samenwerken met de Amerikanen om zijn onschuld te bewijzen. Zo bood het in het verleden al eens aan om de broncode te tonen, zodat die gecontroleerd kan worden op bepaalde achterdeurtjes.