HPE-CEO Meg Whitman treedt toe tot raad van bestuur Dropbox

Meg Whitman, CEO van Hewlett Packard Enterprise (HPE), treedt toe tot de raad van bestuur van Dropbox. De opslagdienst krijgt daarmee een ervaren bestuurder erbij, wat gunstig is voor de plannen van het bedrijf. Dropbox zou namelijk een beursgang voorbereiden en focust zich op opschaling.

De ervaring van Whitman komt niet alleen voort uit haar taken binnen HPE. De topvrouw vulde eerder bestuurlijke posities in bij Disney, Hasbro en Procter & Gamble. Ook was ze CEO van eBay toen het bedrijf nog een kleine startup was met 30 werknemers en een omzet van 4 miljoen dollar. In de zoektocht naar een nieuwe directeur zou Uber onlangs bij Whitman zijn uitgekomen, maar zij bleef HPE trouw. Inmiddels heeft Dara Khosrowshahi de leiding over de taxidienst.

Drew Houston, oprichter en CEO van Dropbox, startte begin dit jaar de gesprekken met Whitman over een mogelijke toetreding tot de raad van bestuur. Op hetzelfde moment waren er de geruchten rondom Whitman en Uber. De twee spraken elkaar voor het eerst in 2011. Toen realiseerde Houston zich dat Whitman iemand is waar hij van wilde leren, zo valt te lezen in de verklaring. De HPE-CEO is al enkele jaren een vriend en adviseur van Houston.

Prestaties

Tijdens de laatste investeringsronde (2014) werd Dropbox gewaardeerd op 10 miljard dollar. Whitman zal in de raad van bestuur samenwerken met Condoleezza Rice, een voormalig minister van Amerika, en Qualcomm-bestuurder Paul Jacobs. Houston geeft aan niet te twijfelen aan het feit dat Whitman Dropbox zal helpen bij het bereiken van nieuwe doelen. Houston is ervan overtuigd dat de ervaring en inzichten van Whitman van onschatbare waarde zullen zijn voor de groei en opschaling van Dropbox.

Onder leiding van Whitman presteert HPE momenteel goed. Begin deze maand maakte het bedrijf zijn kwartaalcijfers bekend. Het bedrijf noteerde een netto omzet van 8,2 miljard dollar, waarmee de verwachtingen van investeerders overtroffen werden.