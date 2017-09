Samsung en Kakao gaan samenwerken aan ontwikkeling AI en stemherkenning

Business

Samsung Electronics en chatgigant Kakao zullen samenwerken aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en stemherkenning. Dat hebben de twee bedirjven vandaag bekend gemaakt. De twee Zuid-Koreaanse bedrijven zullen hun AI-platformen, Bixby en Kakao I, integreren en nauw samenwerken aan de uitbreiding van het Zuid-Koreaanse AI-ecosysteem.

De gedachte is dat Samsung Bixby-gebruikers toegang gaat geven tot de content en lifestyle services van Kakao I. Omgekeerd krijgen gebruikers van Kakao I de mogelijkheid om tegen Bixby te praten en zo bepaalde diensten te activeren. De twee bedrijven laten dit jaar nog de producten en diensten zien die ze gaan combineren. Hun samenwerking zal ook worden uitgebreid naar wearables en Internet of Things (IoT) apparaten.

“De samenwerking met Samsung Electronics laat zien dat Kakao’s dienst een competitief randje heeft en het potentieel om te groeien,” vertelde CEO Rim Ji-hoon in een persbericht. Zijn bedrijf heeft maar liefst 38 miljoen gebruikers in Zuid-Korea, die allemaal gebruik maken van zijn mobiele app.

Bixby is de kunstmatige intelligentie van Samsung. De dienst wordt naarmate het gebruik ervan toeneemt beter en accurater. Ook voegt Samsung veel nieuwe functies eraan toe en moet deze snel in meer talen beschikbaar worden gemaakt. Afgelopen juli werd Bixby nog in het Engels beschikbaar gemaakt en afgelopen augustus breidde Samsung de beschikbaarheid ervan uit naar tweehonderd landen.