CEO JPMorgan: Bitcoin is ‘gevaarlijk’ en zal mislukken

Bitcoin is “fraude”, “gevaarlijk” en zal “uiteindelijk opblazen”. Dat heeft CEO Jamie Dimon van JPMogan verteld tijdens een conferentie in New York. Medewerkers die erop betrapt worden in de digitale munt te handelen, lopen zelfs het risico om ontslagen te worden.

“De munt gaat niet werken. Je kunt geen bedrijf hebben waarin mensen uit het niets een munt bedenken en vervolgens vinden dat iedereen die hem koopt heel erg slim is,” aldus Dimon. De reden waarom personeel dan risico loopt zijn of haar baan te verliezen, ligt in “twee redenen: het is tegen onze regels en ze zijn dom. En beiden zijn gevaarlijk.”

De opmerkingen komen in een tijd dat de Bitcoin in waarde gegroeid is. Op dit moment is de digitale munt maar liefst 3.753,28 dollar waard. Er is fikse kritiek op de virtuele munteenheid, wat komt doordat hij steeds populairder wordt voor criminelen. Daarnaast heeft men steeds meer te maken met hackaanvallen en pogingen Bitcoins te stelen.

“Als je in Venezuela of Ecuador of Noord-Korea of andere soortgelijke landen woont, of als je een drugsdealer of moordenaar, of iets wat daarop lijkt bent, dan kan je dat beter in Bitcoin doen dan in Amerikaanse dollars,” aldus Dimon. “Dus wellicht dat daar een markt voor bestaat, maar die is dan wel zeer gelimiteerd.”

De Bitcoin is ontworpen als gedecentraliseerd en los van grote instituten. De bedoeling is dat die daarmee veiliger en stabieler wordt, maar tot dusverre valt die stabiliteit nog wel tegen. Er wordt immers zoveel mee gehandeld en gespeculeerd, dat de waarde flink uiteen loopt. Een paar maanden geleden was de munt nog onder de 1.000 dollar gezakt.

Dimon ziet dan ook een trend die niet heel positief is. “Het is erger dan tulpen,” vertelde hij. Daarmee refereerde hij naar de tulpenmanie die in de jaren 1600 bestond, toen de prijzen enorm stegen en vervolgens compleet ineen stortten. Het wordt vaak gezien als een van de eerste marktbubbels uit de geschiedenis.

Volgens Dimon gaat zoiets ook gebeuren bij de Bitcoin. “Vraag me niet wanneer. Het zou kunnen dat de waarde 20.000 dollar bedraagt, voordat zoiets gebeurt, maar uiteindelijk zal het mislukken. Eerlijk gezegd snap ik niet dat niemand het ziet voor wat het is.”