Schneider Electric lanceert open IoT-architectuur EcoStruxure

Services

Tijdens de Nederlandse editie van zijn Innovation Summit heeft Schneider Electric de open Internet of Things (IoT) architectuur EcoStruxure gelanceerd. Door technische installaties met elkaar te verbinden wil het bedrijf een slim ecosysteem bieden dat innovatieve toepassingen voor efficiënter onderhoud, beheer en management faciliteert.

Met EcoStruxure kunnen organisaties data van verbonden installaties analyseren, om zo tot de juiste actie over te gaan. De architectuur moet slimmer energieverbruik faciliteren en meer controle over processen en prestaties bieden. Schneider Electric, partners en eindgebruikers moeten door EcoStruxure schaalbare IT/OT-oplossingen kunnen ontwikkelen.

Die oplossingen hebben bijvoorbeeld betrekking op verbonden producten, controle- en beheersoftware, applicaties, analytics en services. De industrie, gebouwen, datacenters en infrastructuur moeten profiteren van de oplossingen die EcoStruxure biedt. Het systeem moet bijdragen aan verbeteringen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid en connectiviteit.

Openstelling platform

EcoStruxure is wereldwijd al geïmplementeerd in meer dan 450.000 installaties. Dat gebeurt met behulp van 9000 systeemintegratoren, die meer dan 1 miljard apparaten verbinden. De oplossingen van EcoStruxure zijn on-premise en in de cloud te gebruiken met ingebouwde cybersecurity-oplossingen. Voor de waarborging van de veiligheid draait de IoT-archtectuur op Microsoft Azure.

Paul Bron, directeur van Schneider Electric Nederland, geeft aan dat het platform bewust is opengesteld voor ontwikkelaars, hardware- en servicepartners zodat zij hun eigen applicaties en oplossingen kunnen verbinden met EcoStruxure. Bron noemt een open IoT-architectuur zoals EcoStruxure van onschatbare waarden voor bedrijven die efficiënter en duurzamer willen opereren, omdat er een slim ecosysteem ontstaat.

Om de lancering van EcoStruxure in te luiden organiseerde Schneider Electric de Innovation Summit. Het bedrijf presenteerde daarbij ook nieuwe producten op het gebied van Building, IT, Grid, Machine, Power en Plant. Schneider Electric-klanten kregen tijdens het evenement te maken met nieuwe producten, zoals augmented reality-oplossingen en applicaties op het gebied van energiemanagement en procesautomatisering.