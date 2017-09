Nintendo brengt klassieke videogames naar de Switch

Consumer

Nintendo heeft tijdens een online presentatie aangekondigd een aantal klassieke games naar zijn huidige console te brengen, de Nintendo Switch. De titels die naar de console komen maken deel uit van de Arcade Archives-collectie van het bedrijf. In de presentatie noemde Nintendo zeven klassiekers die op de Switch zullen verschijnen.

De eerste game die vanwege de Arcade Archives op de Nintendo Switch verschijnt is Mario Bros. Deze versie van de bekende gamereeks kwam oorspronkelijk uit in 1983. Mario Bros. zorgde ervoor dat Super Mario uitgroeide tot één van de meest iconische personages uit de game-industrie. Dit was overigens niet de eerste keer dat de loodgieter in een game te zien was, aangezien Mario zijn debuut maakte in het spel Donkey Kong.

Inhoud Arcade Archives

Arcade Archives zal zich kenmerken door multiplayer gameplay, wat goed tot zijn recht moet komen met de Joy-Con controller van de Nintendo Switch. De Joy-Cons bevinden zich aan de zijkant van de controller en zijn afneembaar. De controllers zijn met een beetje fantasie te vergelijken met controllers op arcadekasten: een pookje en knoppen dicht bij elkaar. In de multiplayer van Mario Bros. gebruik je dit bijvoorbeeld voor het uitschakelen van tegenstanders door er onder meer op te springen.

Mario Bros. zal 27 september op de Nintendo Switch verschijnen. De videogame is vanaf die datum te downloaden in de virtuele winkel van Nintendo. In de toekomst moeten door Arcade Archives ook Super Mario Bros., Balloon Fight, Ice Climbers, Clu Clu Land, Punch-Out en Pinball naar de Nintendo Switch komen. Het is niet bekend wanneer deze titels op de console verschijnen. Voor zowel Mario Bros. als de andere games geldt dat er nog geen aanschafprijs bekend is.

Eerdere klassiekers

Het is niet de eerste keer dat Nintendo klassieke games naar zijn console brengt. Bij de vorige spelcomputer, de Wii U, kwam het bedrijf met de Virtual Console. Daarnaast brengt het bedrijf ook met de NES- en SNES Clasic consoles uit waar klassieke spellen op geïnstalleerd staan. Overigens verschilt Archide Archives wel van deze uitvoeringen, aangezien deze games ports zijn van oude arcade-systemen.