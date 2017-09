Microsoft Edge passeert grens van 330 miljoen-apparaten

Apps & Software

De primaire webbrowser van Microsoft, ook wel bekend als Microsoft Edge, wordt gebruikt door meer dan 330 miljoen Windows 10-apparaten. Charles Morris, hoofd van Microsoft Edge, maakte de mijlpaal bekend tijdens Microsoft Edge Web Summit 2017.

Bij de vorige Microsoft Edge Web Summit werd er nog een aantal van 150 miljoen apparaten bekendgemaakt, betrekking hebbend op april 2016. Er zijn meer dan 500 miljoen actieve Windows 10-toestellen, wat betekent dat rond de 66 procent van de Windows 10-apparaten daadwerkelijk Edge gebruikt.

Morris geeft aan dat verbeteringen en nieuwe features weinig betekenen als niemand ze gebruiken. Hij is dan ook blij de mijlpaal die eerder deze maand bereikt werd met de wereld te delen. De topman benadrukte aan de aanwezige ontwikkelaars dat de gebruikers van Microsoft Edge de websites en applicaties bezoeken die zij maken.

Edge werd in juli 2015 tegelijk met Windows 10 gelanceerd. Internet Explorer was jarenlang de webbrowser van Microsoft, maar het bedrijf liet Internet Explorer met de introductie van Microsoft Edge achter zich. De mijlpaal van 330 miljoen komt vooral door de pc’s in omloop, al is het besturingssysteem ook op andere apparaten aanwezig. De Xbox One en de weinig gebruikte Windows 10 Mobile maken ook deel uit van het nummer.

Andere cijfers

Morris deelde tijdens Microsoft Edge Web Summit 2017 ook andere cijfers. Sinds de lancering van de webbrowser kwam het bedrijf met 82 patch-updates voor Edge en 75 Windows Insider-previews. Edge kreeg er door de jaren heen 75 nieuwe web standards bij, bereikte een HTML5test-score van 476 en is naar eigen zeggen de enige grote browser met een 100 procent HTML5Accessbility-score.

Ontwikkelaars van browsers claimen vaker grote aantallen voor hun product. Google beweert bijvoorbeeld dat Chrome meer dan één miljard gebruikers telt, terwijl Firefox volgens Mozilla door meer dan een half miljard mensen gebruikt wordt. Een gebruikersaantal is niet hetzelfde als het aantal actieve apparaten, aangezien een gebruiker meerdere apparaten kan hebben of een apparaat door meerdere personen gebruikt kan worden.