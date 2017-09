Google presenteert opvolgers Pixel-telefoon op 4 oktober

Mobile

Het gerucht ging dat Google de Pixel 2 en Pixel 2 XL op 5 oktober zou presenteren. Nu lijkt de onthulling een dag vervroegd te zijn. Helemaal zeker is het nog niet, maar het is wel zeer waarschijnlijk nu.

Google heeft vandaag een webpagina online gezet waarop de vraag staat: “Overweeg je van telefoon te wisselen?” Daarna staat de datum 4 oktober vermeld en de mogelijkheid voor gebruikers om hun mailadres in te vullen om op de hoogte te blijven. Dat het om een evenement gaat waarop de opvolgers van de Pixel-telefoons gepresenteerd worden, lijkt ook te blijken uit een reclamebord dat Google plaatste. Droidlife plaatste een foto daarvan, waarop we lezen: “Vraag meer van je telefoon.”

De Pixel-telefoons

Geruchten zijn er al genoeg over de twee nieuwe telefoons. Zo zou het gaan om twee telefoons, een 5-inch en een 6-inch variant. De toestellen schijnen te draaien op een Qualcomm Snapdragon 835-processor en voorzien te zijn van 4 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslaggeheugen. De telefoons zouden verder een schermresolutie van 1440p hebben.

Over speciale functies hebben we overigens ook wat gehoord. Naar het schijnt zijn de Pixel-telefoons voorzien van knijptechnologie, die HTC ontwikkelde voor de U11-smartphone. Google zou verder niet meegaan in de huidige hype van een dubbele camera op smartphones, maar er wel voor kiezen de schermranden te minimaliseren.

Natuurlijk draaien beide toestellen straks ook op het onlangs door Google gepresenteerde Android O, de nieuwste en ondertussen achtste versie van dat mobiele besturingssysteem. De vernieuwingen daarvan kan je vinden in onze kortgeleden gepubliceerde special daarover.