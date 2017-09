Moederbedrijf Google zou maar liefst 1 miljard in Lyft investeren

Business

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft gesprekken gevoerd met Lyft, om een flinke investering te maken. Het laat zien dat er sterke steun is voor de grote concurrent van taxidienst Uber. Naar het schijnt overweegt Alphabet om maar liefst 1 miljard dollar in Lyft te steken.

Dat meldt persbureau Bloomberg vandaag op basis van bronnen “die gevraagd hebben niet geïdentificeerd te worden omdat de gesprekken privé zijn”. Dat de gesprekken gevoerd worden, wil niet zeggen dat er uiteindelijk daadwerkelijk een deal komt, benadrukken de bronnen van het financieel persbureau.

Saillant detail is dat Alphabet ook al aandeelhouder is van Uber. Maar tegelijk is Alphabet-dochter Waymo op dit moment in een juridisch conflict verwikkeld met Uber over de technologie voor autonome voertuigen. Uber zou gebruik maken van technologie die door Waymo ontwikkeld is en daarom loopt er op dit moment nog een rechtszaak.

Met de investering van 1 miljard dollar, zou Lyft zich ervan kunnen verzekeren de komende tijd onafhankelijk te kunnen blijven. Bloomberg stelt dat co-oprichter John Zimmer in het verleden vaker heeft aangegeven dat daar de prioriteit ligt voor het bedrijf. Tegelijk vinden investeerders dat het bedrijf zich bij Alphabet zou moeten voegen. Daarover werden vorig jaar zelfs gesprekken gevoerd, maar die draaiden uiteindelijk nergens op uit.

Lyft doet het verder goed, vooral omdat concurrent Uber zichzelf constant in de voet lijkt te schieten. Dat bedrijf heeft een reeks schandalen moeten verwerken en heeft te maken met een aantal rechtszaken. En er lopen drie onderzoeken van de Amerikaanse overheid naar het bedrijf. Achter de schermen gaat het dus niet zo heel goed met Uber.

Zowel Lyft als Uber werken aan de ontwikkeling van autonoom rijdende auto’s. Recent haalde Lyft nog 600 miljoen dollar op in een investeringsronde, waarbij autofabrikant Jaguar naar het schijnt zo’n 25 miljoen dollar in het bedrijf stak.