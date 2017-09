Samsung Galaxy Note 8 vanaf vandaag te koop

Mobile

De Samsung Galaxy Note 8 is vanaf vandaag in Nederland te koop. Het apparaat heeft een 6,3-inch display, dat gestopt is in een zo klein mogelijke behuizing. Verder heeft de Note 8 gebogen schermranden, een dubbele camera en is deze te bedienen met een vernieuwde S Pen.

“Met de introductie van de Note-serie in 2011 was het direct duidelijk dat we veel mensen blij maakten met dit unieke model,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. “Sindsdien zijn we de Note blijven perfectioneren met als resultaat de Note8. In alles is de Note8 de overtreffende trap van zijn voorgangers. De Galaxy Note8 stelt je in staat om dingen te doen die je nooit voor mogelijk hebt gehouden.”

De Galaxy Note 8

Het nieuwe vlaggenschip van Samsung heeft een 6,3-inch amoled-display en heeft daarmee het grootste scherm ooit op een Note. Het gaat om een Infinity Display, dat dus gebogen randen heeft. De schermranden zijn zo smal mogelijk gehouden verder, waardoor de behuizing nog relatief klein is. Het toestel meer 162,5 bij 74,8 bij 8,6 mm.

De Samsung Galaxy Note 8 draait verder op een Exynos 8895-processor, die voorzien is van 6 gigabyte aan werkgeheugen en 64 gigabyte aan opslaggeheugen. Mocht dat niet genoeg zijn, kan er ook nog een microSD-kaart ingevoegd worden, van maximaal 256GB. Het apparaat draait op de nieuwste versie van Android, Oreo.

Aan de achterkant heeft het toestel een dubbele camera. Het gaat om twee 12 megapixellenzen, waarvan er eentje een telelens is en de ander een groothoeklens. Uniek is de mogelijkheid om achteraf te diepte aan te passen. De selfiecamera is voorzien van 8 megapixels en kan gebruikt worden om het toestel te ontgrendelen. Ook is er een vingerafdrukscanner aan de achterkant van de telefoon.

De Samsung Galaxy Note 8 heeft tot slot een 3.300 mAh batterij, die tot twintig uur mee kan gaan. De verkoopadviesprijs van de Samsung Galaxy Note 8 is 999 euro. De smartphone verschijnt in Midnight Black en Maple Gold. Lees hier onze uitgebreide preview.