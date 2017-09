Google aangeklaagd wegens verschil in betaling mannen en vrouwen

Business

Drie vrouwen die voor Google werken, klagen het bedrijf aan. Volgens hen wordt er gediscrimineerd als het aankomt op het salaris en worden vrouwen daarbij bewust benadeeld. De oud-medewerkers eisen compensatie en willen een deel van de omzet van Google.

Dat meldt Engadget. Kelly Ellis, Holly Pease en Kelli Wisuri zijn allemaal gestopt met werken voor Google, omdat ze naar eigen zeggen lagere salarissen kregen dan hun mannelijke collega’s. In de aanklacht staat dat Google vrouwen banen geeft die minder perspectief bieden dan de banen die hun mannelijke collega’s krijgen aangeboden. Google geeft aan dat het de aanklacht op dit moment onder de loep neemt, maar het in basis oneens is met de beschuldigingen.

“Welke banen en promoties iemand aangeboden krijgt, wordt besloten door rigoureuze comités, en moeten meerdere beoordelingen doorstaan, waaronder controles om ervoor te zorgen dat de keuzes niet gemotiveerd worden door geslacht,” zegt Gina Scigliano, woordvoerder van Google.

Meer zaken

Het begint er steeds meer op te lijken dat de problemen rond discriminatie binnen Google tot een groot PR-debakel uitdraait. Vorige maand ontsloeg het bedrijf nog een mannelijke medewerker die “schadelijke” geslachtsstereotypes omschreef in een memo. Het document kwam voort uit wat omschreven wordt als de “ideologische kraamkamer” van Google en stelde dat vrouwen wegens biologische verschillen.

Tegelijk is Google in een legale strijd verwikkeld met het Amerikaanse ministerie voor werkgelegenheid. Dat stelt dat Google “systematisch minder betaalt aan vrouwen” en dat het over vrijwel de hele linie voorkomt. Daarbij baseerde het ministerie zich op de salarissen die Google daadwerkelijk uitbetaalt heeft. Tegelijk vond Google dat onzin en gaf de technologiereus een interne studie vrij waaruit zou blijken dat er helemaal geen verschil bestaat in betalingen.

Afgezien van onderscheid tussen mannen en vrouwen, lijken er binnen Google (en ook andere technologiereuzen) ook problemen te bestaan als het aankomt op diversiteit. Slechts 20 procent van de medewerkers van Google is vrouw, en 4 procent is van niet-westerse afkomst.