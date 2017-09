Google Chrome neemt stappen tegen automatisch afspelende video’s

Apps & Software

Veel gebruikers van internet hebben ongetwijfeld wel eens te maken gehad met video’s die tijdens het browsen automatisch afspelen. Om het vervelende geluid op de achtergrond weg te halen, besluit je op zoek te gaan naar de video om hem te pauzeren of af te sluiten. Google komt in zijn webbrowser Chrome met een oplossing voor dit probleem.

De techgigant omschrijft in een aankondiging zijn plannen. Vanaf Chrome 64, de versie die in januari moet verschijnen, zal automatische playback van een video alleen nog voorkomen als het geluid niet afspeelt of als de gebruiker bewezen interesse in een clip heeft. Het automatisch afspelen van video’s gebeurt nog als een gebruiker tijdens het browsen ergens op de website heeft geklikt, als de site toegevoegd is aan het thuisscherm op mobiele apparaten of als er op de site vaak media afgespeeld is.

Gebruikerservaring

Volgens Google verhelpt Chrome daarmee één van de grootste zorgen van internetters. Naast de ongewenste audio op de achtergrond verbruikt het automatisch afspelen ook data en stroom. Met de nieuwe stappen van Chrome speelt media voortaan af als gebruikers dat willen, zo geeft Google aan. Anderzijds moet ook de wens van internetters gerespecteerd worden als zij de video niet willen horen.

De veranderingen moeten de manier waarop Chrome op desktops en mobiele platformen presteert naar elkaar toebrengen. De ontwikkeling van webmedia zal daardoor voorspelbaarder voor platforms en browsers worden. Centraal staat uiteraard het verbeteren van de gebruikerservaring, maar de functie moet ook stroombesparing opleveren en onnodig dataverbruik voorkomen.

Adblocker

Overigens is dit niet de enige stap die Google gaat nemen tegen ongewenste content. Er is namelijk een proefversie van Chrome, waarover we eerder schreven, waarin bepaalde advertenties standaard geblokkeerd worden. Het gaat daarbij om reclames die volgens de Coalition for Better Ads irritant zijn. Daaronder vallen pop-ups, advertenties die automatisch video’s afspelen en geluiden maken, ads die het hele scherm overnemen en banners die onderin beeld blijven plakken.